Novinky, ČTK

"Žádáme proto předsednictvo ČSSD, aby se v co nejkratší době sešlo a schválilo kandidaturu Jiřího Paroubka do Senátu za ČSSD v Ostravě," uvádí se v pondělním prohlášení ostravské okresní organizace, které zaslal její místopředseda Adam Rykala.

Paroubek řekl, že páteční rozhodnutí předsednictva vnímá jako svého druhu podraz a že určitě kandidovat bude.

"Já to vidím jako svého druhu, nechci to nějak dramatizovat, jako podraz vůči předsedovi strany (Janu) Hamáčkovi, prvnímu místopředsedovi (Jiřímu) Zimolovi, kteří moji kandidaturu velmi silně podpořili, vůči ostravským sociálním demokratům, ale také vůči mně. Myslím si, že takové podrazy by se dělat neměly," řekl Paroubek. Dodal, že s podporou ostravských sociálních demokratů počítá a určitě kandidovat bude.

Místostarostka obvodu Ostrav-Jih Věra Válková uvedla, že ostravští sociální demokraté jsou připraveni nasbírat pro kandidaturu Jiřího Paroubka 1000 podpisů od občanů. Podpisy by Paroubek potřeboval, kdyby do voleb kandidoval jako nezávislý.

Předsednictvo v pátek rozhodlo, že Paroubek nebude moci jako nezávislý kandidát s podporou sociální demokracie usilovat o vstup do Senátu v Ostravě. Důvody odmítnutí Hamáček na tiskové konferenci odmítl přiblížit. [celá zpráva]

Jiří Paroubek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Paroubek by mohl kandidovat ve volebním obvodě 71 Ostrava-město. V květnu uvedl, že na podzim zváží případný vstup do ČSSD. Ze strany Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla a Paroubek z jejího čela a posléze i z politiky odešel.

Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD, obvodní výkonný výbor v Praze 5 ale tehdy jeho žádost nepodpořil.