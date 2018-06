Novinky, ČTK

Babiš se podle Štěcha chová nevyzpytatelně, myslí jen na své zájmy a neuznává partnerství. „Situace je velmi špatná, nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi, a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou,“ řekl předseda Senátu.

„Pokud se ta dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, tak by se od ní mělo ustoupit. To je začátek, bude ještě hůř,“ uvedl.

Babiš dohody nectí



„Pokud má takto fungovat spolupráce, nemusí žádná vláda vzniknout,“ sdělil bývalý ministr zahraničí a někdejší místopředseda strany Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) se potvrzuje, co říkali odpůrci koalice s ANO. „Babiš je nevěrohodný a žádné dohody nectí,“ napsal. Za jediné rozumné řešení pro ČSSD označil odstoupení od koalice sociálních demokratů s ANO.

O Pocheho vlastně nejde

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha, který stejně jako ostatní senátoři sociální demokracie vystupoval proti vládě s ANO za podpory KSČM, kritizoval především skutečnost, že stažení nominace Pocheho požadují i komunisté.

„Je ještě brzy říkat: My jsme to říkali. Myslím, že ani nejde o pana Pocheho, ale komunistům bude v budoucnu dobrá každá záminka,“ napsal.

Dienstbier se však staví kriticky i ke stranické nominaci na ministra zahraničí. „Poche nikdy neměl být navržen, neb jde o osobu bez morálních zásad patřící k pražským korupčním strukturám. Nesmyslně je Zemanem, Babišem a komunisty odmítán pro svůj humanistický postoj k uprchlíkům,“ uvedl.

„Já jsem pana Pocheho nijak nenavrhoval ani nepodporoval, ale sociální demokracie se tak rozhodla a já to respektuji,“ řekl Štěch k nominaci na ministra zahraničí. Pokud by se vláda měla sestavovat podle přání prezidenta, nebude to podle něj vláda s účastí ČSSD, ale s účastí Hradu.

„Tak ať takovou vládu si udělají. Vím, že jejich favority je SPD, komunisti. Já si myslím, že by to bylo naprosto jasné sdělení veřejnosti, bylo by to naprosto transparentní. A potom bude záležet na veřejnosti, jak se k tomu bude v budoucnu stavět,“ uvedl.

S Pochem v čele diplomacie má problém prezident Miloš Zeman a odmítají jej i komunisté, kteří mají vládu podporovat.