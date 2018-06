Karolína Brodníčková, Právo

Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky předseda soc. dem. Jan Hamáček ani nemůže Pocheho svévolně vyměnit. „Panu předsedovi schválilo nominanty do vlády předsednictvo strany. On nemá na výběr než předložit tyto nominace,“ řekl Právu Onderka.

Domnívá se, že předtím, než by Hamáček uvažoval o výměně Pocheho, měl by se nominant na ministra zahraničí sejít se Zemanem. „Po tomto rozhovoru se dozvíme víc. Podle mého názoru by mělo dojít i k rozhovoru mezi panem prezidentem, předsedou ČSSD a premiérem,“ dodal Onderka s tím, že zpochybňovat nominaci Pocheho nemůže žádný sociální demokrat.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Hamáček už o víkendu uvedl, že ČSSD nemá kam ustoupit. Za jeho postojem stojí i první místopředseda Jiří Zimola. „Situaci sleduji, kroky pana předsedy Hamáčka podporuji a vyčkám avizoané schůzky pana prezidenta s panem Pochem a jejího výsledku. Více se nyní k celé záležitosti nebudu vyjadřovat,“ napsal Právu.

Podle pardubického hejtmana a místopředsedy ČSSD Martina Netolického si Babiš sociální demokracii odmítnutím Pocheho testuje. „V tuto chvíli už nejde o pana Pocheho, ale o dodržování dohodnutých pravidel. ČSSD nominovala kandidáta na ministra zahraničních věcí a po více jak měsíci se najednou hledají zástupné důvody jen možná jako ověření vlivu některých zákulisních skupin,“ uvedl pro Právo.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) a místopředseda Jiří Zimola.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„ČSSD musí na nominaci svého kandidáta trvat, pokud by pan prezident odmítl jmenovat pana Pocheho, pak je to skutečně na kompetenční spor u Ústavního soudu. Jsme parlamentní republika, nikoli poloprezidentská či prezidentská,“ dodal Netolický.

Předseda klubu poslanců soc. dem. Jan Chvojka by raději zklidnil emoce. „ČSSD projevila referendem vůli pracovat ve vládě a personální otázky na tomhle faktu nic nemění. Teď je potřeba na všech stranách zklidnit emoce a vyčkat výsledku schůzky pana Pocheho s panem prezidentem,“ napsal Právu.

Jde o princip, zní z ČSSD

V žádném případě by ČSSD neměla ustupovat z nominace Pocheho ani podle plzeňského hejtmana Josefa Bernarda. „Poche byl součástí dohody a hlasování v referendu, zejména u pražské organizace. Neznám ho, ale zejména nálepka ,vítače‘ je obzvlášť zákeřná. Takže za mě: trvat na dohodách,“ uvedl pro Právo.

Petr Dolínek (ČSSD).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Stejně se k situaci postavil i pražský radní a poslanec Petr Dolínek. „ČSSD musí trvat na svém suverénním právu navrhovat a odvolávat své zástupce ve vládě. Nikdo nemá právo tyto návrhy kádrovat. Vláda založená na kádrování nemá smysl,“ sdělil Právu.

Bývalý statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který v referendu hlasoval proti vstupu do vlády s ANO, má pocit, že „došlo na jeho slova“.

Milan Chovanec (ČSSD).

FOTO: Petr Horník, Právo

„ČSSD ustoupila téměř ze všech požadavků, které kladla, s výjimkou zisku ministerstva vnitra. ČSSD i zveřejnila jména nominantů na ministry, zatímco ANO to neudělalo. Podle mě ČSSD udělala pro dohodu maximum, víc, než je zdrávo,“ uvedl Chovanec.

„Nás ANO tepe za jedno jméno z pěti, zatímco my nevíme, kdo za hnutí do vlády jde. Připadám si jako nerovný partner. My udělali z pana Pocheho symbol, teď se z něj bude těžko ustupovat. Skoro si to nedovedu představit,“ dodal Chovanec.

Podle jeho mínění bude ČSSD ve vládě oslabená. „Je to dva proti jednomu, protože komunisté jednají s hnutím ANO velmi semknutě. Toto už není hra o Pocheho, to je o principech. Tady souhlasím s panem Hamáčkem, že není kam ustupovat,“ uzavřel Chovanec.

Pocheho coby možného budoucího ministra zahraničí odmítá prezident Miloš Zeman a problém s ním mají i komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip tvrdí, že Poche společně s dalšími 11 českými europoslanci minulý rok v květnu hlasoval pro rezoluci, která vyzvala k uvalení sankcí na Česko za to, že nenaplnilo kvóty na přerozdělování žadatelů o azyl. Ve skutečnosti ale pro tuto rezoluci Poche vůbec nehlasoval. [celá zpráva]