Novinky

„Situace, do níž se ČSSD z vlastního rozhodnutí vydala, je neuvěřitelná. Komunisté už mluví nejen do programových věci ,své' vlády, ale i do personálních záležitostí ČSSD,“ poznamenal Fiala v pondělí na Twitteru. Podle Fialy je vidět, kdo tahá za kratší konec.

„Nabízí se otázka, kam až chce demokratická levice ve své sebedestrukci zajít,“ zeptal se řečnicky. Novinkám sdělil, že je přesvědčen, že ČSSD se dobrovolně žene do dvojího sevření, a to do náruče oligarchy, který jí sebral levicový program a voliče, a do objetí s komunisty.

„ČSSD ustoupila proti svým původním proklamacím téměř ve všem, propásla šanci trvat na demokratické vládě bez politických extrémů,“ zdůraznil Fiala.

Komunisté i Zeman odmítají Pocheho



Celá situace ohledně chystané vlády ANO, ČSSD za podpory KSČM se zkomplikovala o víkendu. Spor kulminuje kvůli postu ministra zahraničních věcí, který má za soc. dem. obsadit europoslanec Miroslav Poche.

Pocheho odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman a v pátek se přidali i komunisté. Ti řekli, že Poche je pro ně nepřijatelný, a pokud by v kabinetu seděl, vládu by nepodpořili.

Předseda KSČM Vojtěch Filip argumentoval tím, že Poche společně s dalšími 11 českými europoslanci minulý rok v květnu hlasoval pro rezoluci, která vyzvala k uvalení sankcí na Česko za to, že nenaplnilo kvóty na přerozdělování žadatelů o azyl. Ve skutečnosti ale pro tuto rezoluci Poche vůbec nehlasoval. [celá zpráva]