Oldřich Danda, Právo

Co říkáte na to, že vás premiér Babiš odmítá navrhnout na ministra zahraničí, jak řekl v rozhovoru pro deník Právo [celá zpráva], a prezident zase jmenovat?

Dnes (v sobotu, pozn. red.) se sejde pan předseda Hamáček s panem Babišem, na které, jak mi už předseda Hamáček řekl, neustoupí nátlaku KSČM v oblasti personálií. Pro mě vyjádření pana Babiše není takové překvapení jako pro mé kolegy, kteří mi od rána vyjadřují podporu. Já tu podporu cítím dlouhodobě a je velmi silná. Je na Janu Hamáčkovi, aby to panu premiérovi vysvětlil.

Nejde jen o KSČM, ale i premiér říká, že má problémy s vašimi názory vůči migrantům a pan prezident se jasně vyjádřil ústy mluvčího. [celá zpráva] Ten říká, že jste naprosto nepřijatelný kvůli vaší kritice prezidenta USA Trumpa, Izraele a také kvůli migrační politice.

Nebudu komentovat pana Ovčáčka. Pan Babiš využívá argument migrační politiky, ale je zcela zřejmé, že jde o zástupný argument, protože migrační politika spadá do kompetence ministra vnitra. A já jasně říkám, že se situace od roku 2015 (kdy Poche napsal kritizovaný článek na blogu, viz sloupek vpravo) výrazně změnila.

Jde o zástupný argument a mě se zdá, že pan Babiš si místo soc. dem. začíná vybírat do koalice jiné partnery. Asi v KSČM, možná se vrací do hry SPD. Pro mě je to překvapení a je nutno počkat na schůzku mezi panem Babišem a Janem Hamáčkem.

Zdá se mi, že konflikt je uměle vytvořený a je zcela záměrný, protože tu zřejmě vzniká jiná varianta spolupráce bez ČSSD.

Vy osobně chcete být ve vládě a neustoupíte tlaku, aby se na vaší osobě nezaseklo jednání o nové vládě?



Kdybych si myslel, že se to seká kvůli mé osobě a mým názorům, tak bych o tom byl ochoten uvažovat. Ale zdá se mi, že konflikt je uměle vytvořený a je zcela záměrný, protože tu zřejmě vzniká jiná varianta spolupráce bez ČSSD.

Musíme se o tom poradit. Zopakuji, cítím podporu kolegů nejen v Praze, ale i mimo Prahu.

Hamáček vám řekl, že na sobotní jednání s Babišem jde s tím, že jste nominant ČSSD na ministra zahraničí?

Ano.

Předseda KSČM Vojtěch Filip není personálním ředitelem sociální demokracie.

I přesto, že je znám názor premiéra a také je jasné, že vás nechce prezident?

Mluvil jsem dnes s Janem Hamáčkem. Dokonce jsem ho vzbudil po deváté ráno a jasně jsme mluvili o tom, že mě navrhne a že předseda KSČM Vojtěch Filip není personálním ředitelem sociální demokracie.