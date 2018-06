Barbora Zpěváčková, Novinky

Lidovcům vadí plán ministerstva práce a sociálních věcí, které chce snížit dávky na bydlení a zúžit okruh lidí, kteří by měli na pomoc nárok. KDU-ČSL varuje před tím, že by se zvýšilo riziko chudoby až u čtvrt miliónu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů. „Je to zaměřeno proti těm nejchudším,“ tvrdí lidovec Jan Čižinský.

Ministryně pro místní rozvoj Jaroslava Němcová (ANO) vysvětlovala, že návrh má omezit obchod s chudobou. „Dávky, které vyplácíme, vyplácíme ze společných peněz. Pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu v této oblasti,“ prohlásila na plénu.

Je to absurdní situace, komentoval Stanjura

Jelikož Sněmovna neschválila program schůze, během dvouhodinové diskuze mohli vystoupit jen poslanci s přednostním právem a ministři. Pro schválení programu hlasovalo 52 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

Na podrobné hlasování se můžete podívat zde. Tři poslanci byli proti schválení programu, většina zákonodárců z ANO, KSČM, ČSSD a SPD se zdržela a neumožnila tak vystoupit řadovým poslancům.

Schytali za to kritiku od šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury. „Je to fakt absurdní situace. Dámy, které k tomu měly co říct, sdělily, že není dobrá doba na tu debatu, dvě hodiny přednášely svoje argumenty, a pak ostatním neumožnily vystoupit,” řekl.

Narážel tak na ministryni sociálních věcí Němcovou a ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, které v diskuzi celkem dlouze hovořily. „Normální postup vlády je umožnit průběh schůze, umožnit našim expertům z výborů, kteří nemají přednostní právo, přednést stanoviska,” dodal Stanjura.

„Je nám líto, že nebylo schváleno téma. Je to důležité. Bohužel mohli vystoupit jen ti, co mají přednostní právo,” komentoval šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Návrh není na stole, vysvětloval Faltýnek



Ještě před hlasováním někteří poslanci vysvětlovali, proč nezvednou ruce pro schválení programu. „Diskutujme o tom, až bude zákon předložen. Téma má smysl řešit, až na stole leží konkrétní návrh zákona, nikoli spekulovat o tom, co by kdyby,“ vysvětloval šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Podobně argumentoval i předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Poslanci by podle něj měli počkat, jestli návrh ministerstva do Sněmovny vůbec přijde. Pokud by šla ČSSD do vlády, novelu by nepředkládala. „Náš potenciální ministr práce a sociálních věcí ten návrh stáhne,“ slíbil Chvojka.

„Přejeme si, aby byl v této zemi ukončen obchod s chudobou. Ale současný návrh postihne velmi bolestně i chudší pracující a seniory,“ řekl.

„Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změnu v dávkách, není příliš šťastná situace,“ přidal se předseda SPD Tomio Okamura.