zpe, Novinky, ČTK

Babiš řekl, že Trump je obchodník a snaží se řešit problémy. „Samozřejmě, pokud to dopadne a ten nedemokratický režim se vzdá jaderných zbraní, tak to bude velký úspěch. Na druhé straně samozřejmě americká média ho kritizují za to, že si s tím člověkem, reprezentantem toho nedemokratického režimu, vůbec sedl za stůl,“ komentoval premiér.

„Myslím, že je to pozitivní. Doufejme, že se to dotáhne do konce a v tom regionu tenhle historický problém, to latentní nebezpečí války skončí. Škoda, že jsme v minulosti neřešili takto i některé jiné diktátory a nesnažili jsme se režimy změnit vyjednáváním než intervencemi,“ uvedl.

Opozice připomíná lidská práva



Trochu jinak to vidí první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Zaráží mě přílišná vřelost amerického prezidenta Trumpa,“ prohlásila na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Připomněla, že režim v Severní Koreji vraždí lidi. Podle ní je na místě zdrženlivost a opatrnost. „Neměli bychom zapomínat, že se tohle stále děje,“ řekla.

Podle expremiéra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je potřeba ocenit, že ke schůzce došlo a že se vrcholní politici snaží hledat řešení, jak konflikt v regionu ukončit.