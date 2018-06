Novinky

Teplotně by následující čtyři týdny měly být mírně nadprůměrné. „Teplotní odchylky od dlouhodobého průměru nebudou už tak velké, jako byly v uplynulých třech týdnech, kdy je bylo možno označit za extrémní,“ uvádí ČHMÚ.

Srážkově bude toto období průměrné. Pršet by mělo jen v rámci přeháněk a bouřek, lze tedy očekávat velké místní rozdíly. Meteorologové proto předpokládají, že výrazný deficit vláhy bude pokračovat i nadále.

V týdnu od 11. do 17. června by se denní teploty měly pohybovat v intervalu 22 až 27 stupňů. Srážkově by toto období mělo být průměrné.

Od 18. do 24. června by se teploty měly pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Týden by měl být srážkově lehce nadprůměrný.

Poslední červnový týden a začátek prázdnin, tedy od 25. 6. do 1. 7., počítají meteorologové s vedry. Teploty by se měly dostat až nad 30 stupňů. V tomto týdnu by mělo také spadnout nejvíce srážek vzhledem k bouřkám, které toto období budou provázet. Srážkově by tento týden měl být nadprůměrný.

První týden prázdnin, od 2. do 8. července, by mělo pokračovat slunečné počasí s teplotami kolem 30 stupňů. Srážkově by toto období mělo být spíše podprůměrné.