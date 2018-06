Karolina Brodníčková, Právo

To by pro vládu bylo pohodlnější, v opačném případě by totiž důvěru mohla dostat velmi těsně svými 93 poslanci proti 92 poslancům ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD.

„Bude hodně záležet na tom, jak bude vypadat programové prohlášení vlády a dohoda mezi ANO a námi, pokud tedy vznikne, jestliže ČSSD v referendu řekne vládě ano,“ řekla Právu místopředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Svůj názor, jaký postup by měli komunisté zvolit, prozradit nechtěla. „Já se přiznám, že rozhodnutí nechám na výsledku debaty. Měly by rozhodnout kolektivní orgány KSČM. My máme 15. června výkonný výbor, 30. června ústřední výbor,“ uvedla Konečná.

Na rozhodnutí podle ní bude mít vliv, zda budou ANO a soc. dem. ochotny provést v programovém prohlášení změny.

„Smlouvu s ČSSD nepotřebujeme“

Se soc. dem. speciální smlouvu podle jejího názoru komunisté nepotřebují. „Pro nás je důležitá strana, která má zajistit naše požadavky, jejich splnění, jejich časování, tedy hnutí ANO, které bude mít ve vládě většinu. Nevím, jestli máme mít víc smluv, kde se bude jeden vymlouvat na druhého,“ podotkla.

„Byla bych pro, abychom měli jednu vyprecizovanou smlouvu s hnutím ANO, kde by byly například termíny, kdy budou plněny naše požadavky,“ uzavřela Konečná.

Její slova podpořil i vyjednavač za KSČM a poslanec Jiří Dolejš. „Toleranční patent chceme mít s vládou a za vládu mluví premiér. Proč bychom měli mezistranické dohody? Můžeme jednat s ČSSD jako s partnerem na levici, ale to je jen jiný druh debaty,“ řekl Právu.

„Toleranční patent bude známý všem, včetně koaličního partnera ČSSD. Ale podepsán bude asi jen zástupcem vlády, tedy premiérem, a naším předsedou. Jak si to vládní strany vyřeší, to je na nich,“ dodal Dolejš.

Předseda KSČM Vojtěch Filip nechává rozhodnutí na širším vedení strany. „Pochopitelně s podporou musí vyjádřit souhlas náš ústřední výbor, který bude také posuzovat prosazení našich sedmi programových priorit do programového prohlášení. Jen připomínám, že jsme ochotni se zavázat pouze k podpoře vzniku vlády, nikoli k podpoře trvalé. Pak můžeme hovořit o toleranci,“ řekl minulou sobotu Právu.

Ani místopředseda KSČM a poslanec Stanislav Grospič nechtěl svůj postoj k otázce hlasování o důvěře vlády zveřejnit. „Nechci navádět ostatní. Mám svůj názor, ale nechci jej vzkazovat přes média,“ řekl Právu.

A tajemní zůstali i členové výkonného výboru Zdeněk Ondráček a Miloslava Vostrá. Jejich kolega z výboru Petr Braný však sdělil: „Jsem názoru, že jestli se pro něco rozhodneme, je jednodušší to projevit hlasováním.“

Dolejš jeho názor sdílí. „Pokud bude politický souhlas s tím, že umožníme tuto vládu, tak nevidím důvod, proč taktizovat s nějakým odchodem ze sálu. Co bychom tím chtěli říct? Vždyť je jasné, že nejsme vládní strana, jen tuto vládu umožníme. A zůstaneme konstruktivně opoziční stranou, která bude mít toleranční dohodu,“ řekl Právu.

„Odcházet ze sálu je gesto, které ztrácí smysl. Buď být pro, nebo být proti. Odcházet ze sálu je manévr, který věci spíš zamlžuje,“ dodal.

„Nejsme malé děti“

Poslanec Alexander Černý by také raději aktivně hlasoval pro důvěru vládě. „Ale bude o tom rozhodovat strana. Klub se k tomu vyjádří, až budou výsledky referenda ČSSD a jasné složení vlády,“ uvedl pro Právo.

Kolega z klubu Vladimír Koníček však razí názor opačný. „Můj názor je, že bychom měli vládu tolerovat. Já bych odešel ze sálu. Ale rozhodnou o tom kolektivní orgány strany,“ sdělil.

Předseda komunistického klubu Pavel Kováčik nepředpokládá, že by jeho kolegové chtěli nové vládě házet klacky pod nohy. „Nejsme malé děti, nepostavíme se na hlavu, s naším volebním výsledkem už vůbec ne,“ slíbil případné budoucí vládě.

Do 14. června hlasují soc. demokraté o vládě ve vnitrostranickém referendu. Den na to výsledky projedná předsednictvo soc. dem. a oznámí je veřejnosti. Pokud se většina vysloví pro vstup do vlády, budou následovat schůz­ky prezidenta Zemana s pre­miérem Babišem i s nominanty na ministry a do konce června zřejmě jmenování vlády. O důvěře by Sněmovna mohla hlasovat kolem 11. července.