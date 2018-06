dan, Právo

Asi stovku hostů Zeman rozesmál tím, když řekl, že o přesunu ambasády mluvil jako první již před čtyřmi roky a nyní ho okopíroval prezident USA Donald Trump. Spojené státy své velvyslanectví v Jeruzalémě otevřely jako první stát na světě. [celá zpráva]

Zeman také vzpomněl na to, když byl před lety na návštěvě Izraele a mluvil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ten mu přislíbil, že českému velvyslanci přenechá v Jeruzalémě svůj dům. „Doufám, že to platí, jinak by nás to vyšlo příliš draho,“ uvedl prezident.

Ve svém projevu kritizoval i příliš korektní politiku Evropské unie vůči Palestincům.

Večeře se účastnila i ministryně obrany Karla Šlechtová. Seděla u stejného stolu jako velvyslanec Česka v USA Hynek Kmoníček.

Český dům v listopadu



AIPAC je silná proizraelská lobbistická skupina ve Spojených státech. Zeman dlouhodobě Izrael podporuje, letos již uvítal otevření americké ambasády v Jeruzalémě a vyzval českou vládu, aby přistoupila k témuž kroku. Česko v Jeruzalémě zatím otevřelo honorární konzulát. [celá zpráva]

Podle Zemana je to první krok k přesunu ambasády a druhým krokem bude otevření Českého domu, kterého se osobně v listopadu účastní.

Večeře je v krátké době již druhou akcí ve prospěch Izraele, která se na Hradě koná. Na konci dubna se ve Španělském sále uskutečnila oslava 70. výročí vzniku Izraele, na které Zeman vyzval k přesunutí české ambasády s Tel Avivu do Jeruzaléma. [celá zpráva]