zpe, Novinky

„Nesleduju, nevím, co se děje. Jedu z Českých Budějovic do Prahy,“ napsal Babiš Novinkám na dotaz, co říká na dění na Václavském náměstí. Lidé zde demonstrují nejen proti šéfovi ANO, ale také chystané vládě za podpory komunistů i prezidentovi Miloši Zemanovi.

Babiš uvedl, že neměl čas sledovat internetová média. „Měli jsme setkání s občany,“ vysvětloval. Vzápětí uvedl, že v protestech vidí mítink komunálních politiků a politiků kandidujících do Senátu.

Demonstrace na Václavském náměstí v Praze s názvem Jednou provždy, namířená proti možné vládě Andreje Babiše s podporou komunistů

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

„Hilšer, Fischer, Pospíšil, Němcová, Rakušan, Výborný, Ferjenčík, Dienstbier atd. Takže demonstrace těch, co prohráli volby v kombinaci s těmi, co kandidují do Senátu a prohráli se Zemanem,“ dodal Babiš. Podotkl, že lidé přišli na mítink a mají právo vyjádřit svůj názor.

„Je to kampaň”



Premiér také prohlásil, že demonstrace mu nevadí. „Ti lidé jsou přesvědčení o svých názorech na základě tisíckrát opakovaných lží vybranými médii a novináři. Všechny tyto demonstrace jsou za přítomnosti vybraných politiků, kteří si tam dělají svoji kampaň,“ zdůraznil.

Demonstrace proti vládnutí Andreje Babiše s podporou komunistů se konala také v Brně

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Demonstrace se konají den před tím, než Babiš na Pražském hradě podruhé složí premiérský slib. Jeho první kabinet v lednu nezískal důvěru, prezident Miloš Zeman ho jmenuje podruhé. Hnutí ANO domlouvá koalici s ČSSD a podporou komunistů.