Demonstrace se koná den před tím, než Babiš na Pražském hradě podruhé složí premiérský slib.Jeho první kabinet v lednu nezískal důvěru, prezident Miloš Zeman ho jmenuje podruhé. Hnutí ANNO domlouvá koalici s ČSSD a podporou komunistů.

Pořadatelé demonstrace zdůrazňují, že nejde o protest proti výsledkům voleb, ale proti chování Babiše, který se drží premiérského postu, ačkoliv čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zároveň jim vadí vliv, který v současnosti získává KSČM.

„Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Babiš vzdal funkce,” připomínají pořadatelé z iniciativy Milión chvilek pro demokracii.

Petici za Babišovo odstoupení podle organizátorů demonstrace podepsalo přes čtvrt miliónu lidí.

Na pódiu by se měli vystřídat prezidentští kandidáti Marek Hilšer, Pavel Fischer, herečka Bára Hrzánová, teolog Marek Orko Vácha, moderátorka Ester Janečková, herec a principál Jan Hrušínský či farmář Bohumír Rada.

Demonstrace s názvem Jednou provždy na Václavském náměstí v Praze namířená proti možné vládě Andreje Babiše s podporou komunistů

Na akci pozvali pořadatelé rovněž politiky ze všech šesti demokratických sněmovních stran (ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a nabídli jim možnost na akci vystoupit.

Demonstrace v Ostravě

Na Masarykově náměstí v centru Ostravy se v úterý v podvečer sešlo jen asi pět desítek lidí. Demonstraci zahájila hudba Karla Kryla a řečník z iniciativy Milion chvilek pro demokracii, který poděkoval za podporu všem, kteří podepsali petici za odstoupení Andreje Babiše. „To nejcennější, co jsme v naší zemi v minulosti vybudovali, je nyní v tento významný rok pošlapáváno,“ řekl aktivista.

Účastníci demonstrace na Václavském náměstí v Praze proti vládnutí Andreje Babiše s podporou komunistů.

Demonstrace na Václavském náměstí 9. dubna 2018

Demonstrace proti Babišovi se na řadě míst konaly již v uplynulých týdnech. Mezi největší patřily protesty z úvodu dubna. [celá zpráva]