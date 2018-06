Ministr školství v demisi Robert Plaga připouští změny ve státních maturitách. Novela zákona by podle ministra mohla zavést například dvě úrovně maturity z matematiky a omezit státní maturitu z češtiny jen na didaktický test. Řekl to v neděli v České televizi v Otázkách Václava Moravce. Plaga by chtěl změnit ustanovení o maturitě z matematiky, která má být od roku 2020 povinná pro gymnázia a lycea a o rok později pro všechny ostatní. Jedna úroveň této zkoušky podle něj nemůže vyhovovat všem. „Buď bude příliš nízko, pak studenti budou mít maturitu, ale ta nebude vyhovovat požadavkům na další vzdělání, nebo bude zase moc vysoko a pak budeme mít spoustu problémů s žáky s neukončeným vzděláním,” řekl. Ministr také zopakoval, že by se podle něj písemné práce z češtiny nemusely opravovat centrálně. Již v úterý uvedl, že by považoval za rozumné stažení maturit jen na didaktické testy.