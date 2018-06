ren, Novinky

„Máme krizi? Daňové příjmy padají? Jsou rozjeté velké investice? Ne. Ani jedno neplatí, u krize naštěstí, u velkých investic bohužel. To jen máme marnotratnou vládu a premiéra v demisi Andreje Babiše, který dal zelenou bujení byrokracie, rozhazování a žití na úkor budoucnosti,” komentoval návrh státního rozpočtu ekonomický expert ODS a poslanec Jan Skopeček.

Dále dodal, že občanští demokraté pro takový rozpočet ve Sněmovně, až jim bude na podzim předložen, hlasovat nebudou. „Předkládat v době ekonomické konjunktury 50 miliard deficit je nezodpovědné a neakceptovatelné,” doplnil Skopeček.

Schodek je zbytečně vysoký i podle předsedy poslanců TOP 09 a jednoho z bývalých ministrů financí Miroslava Kalouska.

„Zvlášť v situaci, kdy vláda tvrdí, že nalezla dalších 100 miliard příjmů, což může být velmi optimistická prognóza, tak by měla být minimálně polovina věnována na saldo a nikoliv jen na výdaje,“ řekl Novinkám Kalousek a dodal, že ohledně výdajů na priority vlády bude třeba rozpočet ještě podrobně probrat.

„Bude potřeba se podívat na ta skutečná čísla. Bohužel je praxí, že vláda má jiné priority verbální a jiné na papíře,“ doplnil šéf poslanců TOP 09.

Babiš: Opozice se nudí a nevím, co kritizují



„Opozice se ve sněmovně nudí, a hlavně vymýšlí nějaké schůze. Nevím, co kritizují, když máme plusový strukturální deficit, udrželi jsem schodek při obrovském nárůstu důchodů. My říkáme, že důchody nerostly dostatečně,“ řekl Babiš v reakci na kritiku návrhu rozpočtu z opozičních stran.

„Pokud má opozice návrhy, jak to udělat, tak my to rádi vyslechneme,” doplnil Babiš.

Rozpočet se schodkem 50 miliard představili ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš v pátek odpoledne. Prioritami jsou výdaje na důchody a navyšování platů ve zdravotnictví a školství i výdaje na investice. [celá zpráva]