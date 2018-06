Barbora Zpěváčková, Novinky

„Nejsme v normální situaci, ale jsme v nejdelší politické krizi po listopadu 1989. Příznakem je, že máme vládu bez důvěry rekordně dlouhou dobu,“ podotkl předseda ODS Petr Fiala.

Návrh na vyslání vojáků do misí podle něj vláda bez důvěry předkládat nemá. Fiala proto navrhl, aby se o hlasovalo o jednotlivých misích zvlášť a aby byly schváleny jen ty nejnutnější. Zároveň ale řekl, že pokud se bude hlasovat o misích v balíku, ODS je podpoří, protože ctí závazky.

„Ne že by mi dnešní vláda nešla na nervy, strašně mi jde na nervy, každý den pozbývá legitimity,“ přidal se exministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09).

V rozpravě poté vystoupil Babiš a celý problém se snažil převrátit do vtipu. „Mluvili jsme s kůrovcem, a ten nám řekl, že když budeme mít důvěru, tak přestane ožírat naše lesy. Volali jsme nahoru, tam nám řekli, že když budeme mít důvěru, tak začne pršet,“ prohlásil u řečnického pultíku.

Bartošek: Je mi z vás hanba



Jeho poznámka spustila lavinu kritiky. „Přes všechny zkušenosti, které s vámi máme, tak dokážete překvapit. Kde berete tu drzost to zesměšňovat? Vedeme tady tuhle diskuzi, vy držíte půl roku celou zemi jako rukojmí, a když z odpovědnosti vůči našim závazkům změníme své stanovisko, tak si z toho děláte legraci? Styďte se,“ rozsoptil se šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Když nemáte respekt před ústavou, mějte aspoň před vojáky. Je mi za vás hanba,“ přidal se předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek.

Česko by mělo ještě letos vyslat až o 275 vojáků víc do Iráku, Afghánistánu a Mali. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků.

Proti rozšiřování misí se staví poslanci SPD a KSČM. Aby byl návrh schválen, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Senát už plán schválil.