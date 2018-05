Karolina Brodníčková, Právo

Reklama, kterou si strany platí, však často jasně rozlišená není. Ukazují to první příklady, kterými se strany snaží voliče oslovovat. Patří mezi ně například billboardy, internetová a tištěná reklama hnutí ANO, které opěvují práci vlády v demisi, nebo pražská kampaň ODS s billboardy typu „Zpovykaní Pražáci volí ODS“.

Podle Jana Outlého z dohledového úřadu se bude tato a podobná kampaň počítat do limitu voleb do Senátu. „Aby se to počítalo pro komunální volby, musela by to být kampaň zaměřená na lokální tematiku. Nebo by ve sloganu muselo být něco, co souvisí s komunálními volbami,“ řekl Právu.

„Pakliže to tak není, tak to počítáme do limitu pro senátní volby, aby nemohlo docházet k obcházení zákona,“ dodal.

Úřad říká: „Hodnota prostředků kampaně se sdělením, které není jednoznačně přičitatelné výhradně komunálním volbám a propaguje stranu či koalici stran, jež přihlásily kandidáta do Senátu, se započítává do limitu nákladů senátní kampaně, i kdyby tyto prostředky kampaně nenesly jméno či vyobrazení kandidáta do Senátu.“

Kandidát do Senátu má limit 2,5 miliónu



Jeden kandidát do horní parlamentní komory smí utratit pro první kolo volby dva milióny korun, pro případné druhé kolo další půlmilión.

Jak bude kampaň například mezi pražské kandidáty do Senátu rozdělena, když je reklama po celém městě, vysvětluje dohledový úřad následovně: „Náklady, které politické strany, hnutí a koalice vynaloží za kampaň ve více obvodech, bude úřad přepočítávat aritmetickým průměrem na vrub výdajových limitů těchto obvodů.“

Náklady se budou dělit



Ještě větší zmatek v počítání nákladů kampaně však mohou způsobit reklamy, na kterých budou figurovat kandidáti v komunálních volbách současně s těmi do Senátu.

„Hodnota prostředků kampaně, jimž bude dominovat tematika komunálních voleb, ale určitý prostor bude vyhrazen také prezentaci kandidáta do Senátu či tematice senátních voleb, se v příslušném poměru započte do limitu nákladů senátní kampaně,“ uvádí dohledový úřad.

Pokud by například v tištěném letáku jeden list z deseti byl věnován uchazeči o křeslo senátora, budou mu náklady na tuto tiskovinu započteny jednou desetinou, dodává úřad.

Veškeré finance vložené do kampaně musí kandidát na senátora uvést na vlastním transparentním účtu (pokud je nezávislý) nebo transparentním účtu strany, za kterou kandiduje. Strany či hnutí kandidující v komunálních volbách transparentní účet mít nemusí. Strany totiž nemusejí náklady na kampaň na radnice v jejím průběhu ani po skončení vykazovat. Evidovat ji musí pouze tak, aby se jejich výše uvedla ve výroční finanční zprávě strany.

Rozdíly panují i v kampani stranických kandidátů do Senátu a jejich nezávislých soupeřů. Zatímco stranický kandidát smí dary přijímat pouze bezhotovostně, nezávislý takto regulován není.

Oficiální kampaň začíná vyhlášením termínů voleb. Prezident Miloš Zeman tak učinil 23. května, volby do vedení měst a obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října. Druhé kolo voleb do Senátu o týden později. Celkem se volby do Senátu konají ve 27 obvodech, tedy ve třetině z 81 obvodů.

Problémy řešil dohledový úřad, který naplno začal fungovat teprve loni, už ve sněmovních a prezidentských volbách, kdy rozdal i několik pokut za neoznačené reklamy kandidátů nebo kvůli chybějícím údajům o zadavateli a zpracovateli reklam.