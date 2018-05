Karolina Brodníčková, Právo

Účast je podle zdroje Práva z Lidového domu nadpoloviční. V tajném hlasování odvolila již zhruba čtvrtina místních organizací z celkového počtu 1093 buněk. „Pro vládu hlasovalo 59,5 procenta našich členů. Výsledky bude již těžké zvrátit. Rozdíl mezi příznivci a odpůrci se zvětšuje ve prospěch vstupu do vlády,“ tvrdí Právu zdroj z Lidového domu, jehož identitu redakce zná.

Výsledky se liší kraj od kraje. Zatímco na Plzeňsku, Ústecku či na jižní nebo severní Moravě se vyslovují členové častěji proti vládě, v Praze, ve Středočeském kraji, na východě a jihu Čech zase pro.

Odvolit má do 14. června ještě 75 procent místních organizací, v Lidovém domě však prý neočekávají, že by se trend mohl zvrátit.

Vyslyší klub členy?

Celkem se hlasování může účastnit 17 683 členů. Aby referendum platilo, musí se jich k urnám dostavit alespoň 25 procent, tedy 4421 lidí.

Předseda ČSSD Jan Hamáček nechtěl informace komentovat. „V souladu s usnesením předsednictva ČSSD se k žádným údajům, které souvisejí s vnitrostranickým referendem, nebudu vyjadřovat,“ napsal Právu.

Obávám se, že otázka vstupu do vlády bude důvodem dalšího štěpení uvnitř ČSSD Ondřej Veselý, ČSSD

Definitivní výsledky představí vedení ČSSD 15. června předsednictvu strany, vzápětí je zveřejní. Na výsledek čeká i premiér Andrej Babiš (ANO), kterého se chystá prezident Miloš Zeman ještě předtím jmenovat ve svém druhém pokusu opět předsedou vlády.

Babiš je připraven pak do konce června navrhnout celou svou druhou vládu, kde podle dohody s ČSSD rezervuje místa pro pět soc. dem. ministrů. Hlasovat o důvěře vládě by se pak mělo ve Sněmovně do konce července.

Úniky výsledků se odpůrcům nelíbí

Největší otazníky ale visí nad tím, zda se výsledku referenda ČSSD, pokud doporučí vstup do vlády s ANO, podřídí všech 15 poslanců ČSSD a zda budou pro důvěru vládě za podpory komunistů aktivně hlasovat. ANO má 78 poslanců, vládu má jistit patnáctka poslanců KSČM.

Striktně proti koalici se staví soc. dem. Ondřej Veselý, bývalý statutární místopředseda ČSSD a exministr vnitra Milan Chovanec nebo exministr zahraničí a bývalý volební lídr Lubomír Zaorálek.

Lubomír Zaorálek je proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO

Podle šéfa klubu Jana Chvojky ale nepřipadá v úvahu, že by se jakýkoli člen Sněmovny za ČSSD postavil proti přání členské základny. „Pokud výsledek referenda skončí tím, že většina našich členů bude pro vládu, tak jsem si jistý, že každý člen našeho klubu bude respektovat většinovou vůli a hlasovat pro důvěru vládě,“ napsal Právu.

Veselý potvrdil, že bude o vládě hlasovat v souladu s výsledkem referenda. „Obávám se, že otázka vstupu do vlády bude důvodem dalšího štěpení uvnitř ČSSD. A velmi rád se budu mýlit,“ dodal.

Z úniků průběžných výsledků ale nadšený není. Očekával, že se lístky sečtou najednou až v den jejich oznámení. „Považuji za velmi nešťastnou situaci, kdy se pravidla u tak zásadní věci mění za běhu. Původně to mělo probíhat jinak,“ poznamenal pro Právo Veselý.

První odchody

Šéf ústecké ČSSD a jeden z odpůrců vlády Miroslav Andrt bude výsledky referenda také respektovat. Bojí se však odchodu některých krajských členů z ČSSD. První nespokojenci prý už stranickou průkazku odevzdali. „Já pro odchod důvod nevidím. Nebudu za sebou pálit mosty jen proto, že neuspěju s nějakým svým názorem. Jsem svázán s hodnotami ČSSD, to by se musela strana diametrálně posouvat jinam v programu,“ řekl Andrt Právu.

„Ale je pravda, že máme některé členy, kteří tvrdí, že skončí. I v posledních dnech mi hlásily tři okresy, že někteří členové ukončili členství s důvodem, že se jim nelíbí postoj vedení k aktuální politické situaci. Ale snad to budou individuální případy,“ dodal.

Tím, že výsledky záměrně unikají, může to trošku ovlivnit výsledek referenda Petr Vícha, senátor za ČSSD

Ani Andrtovi se nelíbí, jak se informace o průběžných výsledcích referenda šíří. „Jsem v šoku z toho, že naše vedení nezakročilo, když začaly výsledky z místních organizací unikat. Čekal jsem, že se k tomu striktně vedení vyjádří, ale oni řekli, že nikoho trestat nebudou, i když poruší usnesení předsednictva,“ řekl Právu Andrt. „Já se obávám jediné věci, že ať už to dopadne jakkoliv, tak ten výsledek někdo bude zpochybňovat. To by bylo špatně,“ dodal.

Plzeňský hejtman Josef Bernard, který opakovaně apeloval, aby se do vlády nevstupovalo, nechtěl průběžné výsledky komentovat. „My dodržujeme pravidla. Nic nezveřejňujeme,“ podotkl.

Stejně tak by podle šéfa klubu senátorů Petra Víchy měli k věci přistupovat i všichni další členové ČSSD. „Ještě bych pochopil, když unikly výsledky jednotlivých místních organizací. Ty nic neznamenají. Důležitý je ten součet. Tím, že výsledky záměrně unikají, může to trošku ovlivnit výsledek referenda,“ řekl Právu.

Přání většiny členů bude však Vícha respektovat. „Vlastně jsem to tak i čekal. Je to jen spor o to, co si kdo myslí, že bude pro stranu lepší. To se ukáže až v budoucnu. Nerad bych měl pravdu,“ dodal Vícha, který stejně jako většina senátorů za ČSSD vystupuje proti účasti soc. dem. v koalici s ANO.