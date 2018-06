Kristýna Léblová, emi, Novinky

Kdo to nezažil, podle slov místního rodáka si to nedokáže představit. „Já jsem říkal ženě, ať nebere nic, že se zítra vrátíme, a tak šel s námi jenom pes,“ vzpomíná na povodně Zicháček, kterému voda zničila celý spodek domu, i když rychle odešla.

„Bylo to katastrofální, bylo to hrozně práce,“ dodává s tím, že na vodu se prostě nelze připravit. „Dneska mě to už nemůže nijak vytočit,“ usmívá se starousedlík s tím, že když mu v roce 2014 zemřela manželka, přepsal dům na vnučku, a tím se zbavil jedné velké starosti.

Nejlepším přítelem člověka je pes. To byla jediná věc, se kterou se pan Zicháček evakuoval při povodni 2013.

Jiná povodeň

Davle se nachází na soutoku Vltavy a Sázavy a s povodněmi má kvůli velké blízkosti vody zkušenosti. V roce 2013 zde povodně začaly na začátku června. Podle starosty Davle Jiřího Prokůpka se tehdy jednalo o jiný druh povodně než v roce 2002.

„Byl to obrovský spad vody v krátkém čase. Ty potoky udělaly skoro větší škody než řeka, která se postupně zvedla a zase klesla. Teď už na to vzpomínám s dobrým pocitem, že se nám podařilo zachránit spousty věcí. Bylo to hlavně díky tomu, že už jsme zažili povodně v roce 2002,“ tvrdí starosta s tím, že voda poničila hlavně silnice, protože se ucpaly všechny trubky. Dokonce byly postiženy i domy v kopcích, kde byl velký splav z polí a silnic.

Povodně za sebou v Davli nechaly zatopenou mateřskou školku a sto domů, z toho 70 mělo zatopeno pouze sklep. Opravy po záplavách se vyšplhaly na deset miliónů korun.

