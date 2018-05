Novinky, ČTK

Aktivisté začali zpívat a dělat hluk, zbytek diváků v hledišti začal naopak hercům, kteří dál hráli, tleskat a skandovali: „Slušní lidé, domů!“

Herci se krátce a neúspěšně snažili dál hrát, neuspěly ani pokusy o dialog. Aktivisté například tvrdili, že provoz divadla je placen z jejich daní, za což sklidili posměch. Na jeviště začali vstupovat i běžní diváci, kteří na něm krátce tančili.

Zhruba 30 členů hnutí Slušní lidé (vlevo v modrých tričkách) přerušilo v Brně představení Naše násilí a vaše násilí.

FOTO: Jan Tomandl, ČTK

Poté, co členové Slušných lidí odmítli výzvu bezpečnostní agentury, aby scénu opustili, se čekalo na příjezd policie. Před 20:00 dorazil do divadla policejní antikonfliktní tým, a aktivisté po dohodě z představení odešli.

„Pokračovali v ochmatávání”



„Na to jeviště jsme se dostali asi po nějakých deseti minutách, protože jsme chtěli vydržet, chtěli jsme se podívat, o čem ta hra je. Od desáté minuty to byl maglajs, perverznosti, takže jsme šli na to jeviště,” řekl za Slušné lidi Zdeněk Pernica.

Doplnil, že herce chtěli vypískat, ti prý ale „pokračovali v ochmatávání”. „Tak jsme na ně hodili vstupenky, co jsme zmačkali, ale pokračovalo to dál, tak jsme šli na jeviště,” shrnul Pernica.

Podle reportérky Novinek aktivisté z divadla odcházeli pod dohledem policie, ta na místě zůstávala i potom.

Členové hnutí Slušní lidé odcházejí v modrých tričkách od bočního východu brněnského Divadla Husa na provázku.

FOTO: Igor Šefr, ČTK

„Byli jsme požádáni vedením divadla a pořadatelskou službou, že uvnitř je skupina diváků, která opakovaně porušuje návštěvní řád, a pořadatelská služba to ve vlastní režii nedokázala zvládnout,” řekl mluvčí policie Pavel Šváb s tím, že policie zná totožnost narušitelů a oznámí ji správnímu orgánu.

„Později budeme analyzovat videozáznamy, zda nedošlo k nějakému dalšímu protiprávnímu jednání," uzavřel Šváb.

Podle zpravodaje ČTK v divadle zůstali v hledišti někteří aktivisté, kteří nevtrhli na scénu a následně se při představení během nahých scén nahlas modlili.

Demonstrace v Brně

Proti představení, které v rámci přehlídky Divadelní svět přijeli odehrát divadelníci z Rijeky a Lublaně, už odpoledne a večer protestovali křesťanští aktivisté, ale třeba i předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek. Celkem šlo o desítky lidí.

Kontroverzní politik Sládek v projevu haněl zejména islám, ale také divadelníky, kteří by podle něj neměli provokativní hry hrát za veřejné peníze. Festival Divadelní svět sponzoruje Národní divadlo Brno skrze svou příspěvkovou organizaci. Několik naslouchajících vybízel, ať si prohlédnou lidi, kteří půjdou na představení.

Inscenaci chorvatského režiséra Olivera Frljiče předem odsoudila katolická církev a někteří politici. Frljič patří k respektovaným evropským režisérům, jeho inscenace ale často vyvolávají širší veřejnou debatu o ožehavých otázkách, nebo přímo způsobují skandály. Kritické reakce části brněnské veřejnosti vyvolala zejména fotografie z představení, na které postava Ježíše znásilňuje muslimskou ženu.

Festival už ve čtvrtek nabídl Frljičovu varšavskou inscenaci Prokletí, která takové protesty nevyvolala. Do zamčeného sálu se pouze snažilo dostat asi 20 příznivců hnutí Slušní lidé.

Festival Divadelní svět v sobotu nabízí i řadu dalších představení, třeba od hostů z Poznaně či Budapešti. Tématem letošního ročníku Divadelního světa je svoboda a její křehkost. Skončí 30. května.

Video

Několik dní stará reportáž Novinek věnovaná hře Naše násilí a vaše násilí.