Kateřina Severová, Novinky

"Ještě v noci byla hladina potoka do půlky koryta. Šla jsem tedy spát a ráno mě probudila vnučka telefonem, že v televizi viděla, co u nás voda napáchala. Šla jsem se kouknout na zahradu a vidím, že její zadní kus je pryč,“ popsala Právu paní Marie, u které blesková povodeň v Zaječově na Berounsku napáchala jednu z největších škod.

Voda, která tekla z brdských lesů, tak podemlela vzrostlé stromy na pozemku, túje i betonovou zídku s plotem. „Škody budou velké,“ posteskla si žena, jež v obci bydlí zhruba devět let.

Na jedno z nejpostiženějších míst se přišla podívat dopoledne i zdejší starostka Irena Nezbedová. „Paní Marie byla vlastně první na ráně, takže voda jí vzala celý roh zahrady,“ upřesnila starostka.

Ta po probdělé noci objížděla Zaječov, který byl jednou ze tří středočeských obcí, kde v noci platil třetí stupeň povodňové aktivity, a sčítala škody. Podle jejích slov půjdou do miliónů korun. Voda v obci zničila chodníky a dešťovou kanalizaci.

Přestože se večer chystala i evakuace části místních obyvatel, nakonec k ní nedošlo. V obci byly ráno zrušeny všechny povodňové stupně, toky výrazně klesly. Avšak Zaječov se z bleskových povodní bude ještě vzpamatovávat dlouho. „První budeme muset řešit chodník a kanalizace, kdyby začalo pršet, tak máme zase problém,“ řekla Právu Nezbedová s tím, že takovou pohromu v obci nepamatuje.

Škody i v okolních obcích



Třetí stupeň povodňové aktivity platil ve čtvrtek v noci kromě Zaječova také v Obecnici a Trhových Dušníkách na Příbramsku. Povodeň v Obecnici způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za deset miliónů korun.

„Škody jsou velké, vzalo to některé cesty, podemlelo to dva mosty. Ten obecní bude muset kompletně pryč, krajská správa a údržba silnic posuzuje stav druhého mostu, ten ale snad bude dobrý,“ informoval starosta Obecnice Josef Karas.

Povodeň podle něj přerušila také přivaděč vody do vodojemu. „Do studny se nám dostala povrchová voda, takže jsme museli zastavit dodávku obecní pitné vody a museli jsme přivézt cisterny,“ řekl včera starosta.

Obecnický potok podle Karase rozvodnilo upouštění vodní nádrže Octárna, která je zdrojem pitné vody pro Příbram. „Tím se ta situace ještě zhoršila, ale upouštět to museli, protože by to začalo přetékat, to jinak nešlo,“ doplnil.