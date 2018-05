Jan Martinek, Právo

Podle obou je největší problém českého zdravotnictví právě nedostatek sester v nemocnicích. „Je akutní nedostatek sester především na lůžkových odděleních. Sto třicet lůžek v Motole není obsazeno, protože nejsou sestry. Bez sester to nedáme, bez nich se budou zavírat oddělení,“ řekl po jednání v motolské nemocnici Babiš.

Ředitelé podle něj na schůzce spíše odmítali plošné zvyšování tarifů. „Plošné navyšování dostalo nemocnice do červených čísel. Nejdřív je potřeba navýšit platy nelékařským profesím, především příplatek za směnu. Nyní je to 3000, chceme to navýšit na 7000,“ uvedl Babiš s tím, že zvýšení příplatku by šlo z veřejného zdravotního pojištění.

Podobně mluvil i Vojtěch. „Hlavní problém zdravotnictví je akutní nedostatek sester a sanitářů v lůžkové péči, to je neoddiskutovatelný fakt. U lékařů to není zdaleka tak zásadní. Když se podíváme na odměňování personálu za uplynulý rok, tak u lékařů stouply odměny o 32 procent, kdežto u sester jen o sedmnáct,“ uvedl ministr.

Nemocnice ocenily i nápad, že by zdravotní sestry mohly dostávat po určitém počtu odpracovaných let u lůžka výsluhy, podobně jako policisté či hasiči. „Nápad s výsluhami nás zaujal. Vrátilo by to sestry do nemocnic nebo by je to pomohlo tam udržet,“ uvedla na tiskové konferenci ředitelka Asociace nemocnic Jaroslava Kunová.

Srovnat tabulky? Nemožné, míní ministr

Vládu čekají ještě jednání s odbory, které by si představovaly spíš plošné zvyšování tarifů v nemocnicích. Odboráři navíc požadovali srovnat tabulkové platy ve státních i nestátních (soukromých či krajských) nemocnicích, což Vojtěch odmítl.

„V tuto chvíli to není právně možné. Odbory mají svůj názor, ale je velmi těžko představitelné, že bychom v nemocnicích, které jsou v zásadě soukromé, aplikovali tabulky,“ uvedl ministr.

Úprk lidí z nemocnic se řešil i na středeční konferenci Personální devastace českého zdravotnictví, kterou pořádala Česká lékařská komora. Na ní například zaznělo, že v současné době pouhých dvacet procent absolventek středních zdravotnických škol uvažuje o tom, že půjde po maturitě dělat zdravotní sestru do nemocnice, zatímco osmdesát procent chce pracovat v jiném oboru.