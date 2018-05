Novinky

Zeman se rozhovořil o mediokracii (vláda médií, pozn. red.) a připomněl, že zde je několik desítek opinion leaderů (výraz pro člověka ovlivňujícího veřejné mínění, pozn. red.), kteří mají drzost se považovat za tvůrce veřejného mínění.

Označil za ně politické komentátory, které kritizuje dlouhodobě. Tentokrát se prezident ale zaměřil i na komentátory sportovních klání a vzpomněl si, jak mu moderátor jisté komerční televize popisoval komentování sjezdu lyžařky Ester Ledecké.

„Byli tam dva čeští sportovní komentátoři a jejich komentáře zněly: 'A jeje, zase chyba. A zase chyba',” popisoval prezident.

„No prostě výborně tomu rozuměli, ti idioti,” ohodnotil jejich výkon s tím, že následně „zůstali s otevřenou hubou, když si Ester Ledecká dojela pro zlatou medaili,” uvedl Zeman k olympijskému závodu, který v televizi komentovali dlouholetý sportovní redaktor Petr Vichnar a bývalá sjezdařská reprezentantka Lucie Pešánová-Hrstková.

Političtí i sportovní komentátoři jsou podle prezidenta nešťastní, že nic nedokázali, a proto kritizují ostatní.

„Pramení z nich závist, která přerustá až do patologické nenávisti vůči těm uspěsným,” řekl Zeman.

Zeman přes kritiku médií nevěří, že je možné s lidmi manipulovat, neboť prý věří v aktivního občana. Zeman prý nerozděluje společnost, ale pouze „snižuje bariéru mezi ovládajícími a ovládanými”. „Snažím se najít cesty, jak zvýšit participaci občanů,” dodal.

Cesta jak eliminovat novináře, je podle něj zapojením lidí v internetových diskuzích. „Novináři jsou nevzdělatelní. Jde o to nahradit je jinou formu, kterou vám nabízí inernet. Takové diskuze se neúčastní političtí komentátoři, ale několik desítek tisíc lidí. V zásadě je to argumentovaná diskuze,” dodal Zeman.

Kuráž, koule a kabelka



V minulosti Zeman hovořil na Žofíně například o národní suverenitě. K jejímu dosažení doporučil loni „mít kuráž, mít koule a mít kabelku”. [celá zpráva]

Právě kabelkou bouchala podle něj někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová do stolu při vyjednávání o podmínkách pro svou zemi. „Takže koule především, kuráž na druhém místě, a pokud za nás bude vyjednávat žena – u pánů by to působilo asi poněkud nepatřičně – ať si s sebou vezme tu kabelku,” uvedl loni prezident.

O rok dříve na Žofínském fóru pro změnu vyzval ke stíhání finančníka Zdeňka Bakaly, proti němuž se vymezuje opakovaně. [celá zpráva]