kab, Právo

„Nemůžeme zůstat lhostejní k utrpení lidí v zemích postižených konfliktem, ale musíme si otevřeně přiznat i rizika, která pro Evropu představuje neregulovaný příliv migrantů. Nemůžeme v žádném případě brát na lehkou váhu obavy občanů,“ napsal Poche.

Za jediné efektivní řešení považuje ochranu vnějších hranic Unie a stabilizaci zemí, ze kterých migranti proudí. Systém kvót se podle něj ukázal jako málo funkční slepá ulička.

Ačkoli mu prezident Miloš Zeman vyčítá opak a nechtěl by ho kvůli tomu jmenovat šéfem diplomacie, Poche tvrdí, že na svém přístupu v odmítání migrantů nic nezměnil. „Výše uvedenou prioritu jsem prosazoval i doposud v Evropském parlamentu, ačkoli dezinformační média záměrně tvrdí opak. Jedná se přitom o naprosté lži a nesmysly!“ dodal Poche.

Chybně je podle něj vysvětlován jeho příspěvek na osobním blogu. „Realita mé práce v Evropském parlamentu byla a je zcela opačná. Nepodpořil jsem ani jedno jediné legislativní usnesení či zprávu, která by vyzývala k zavedení trvalého relokačního mechanismu,“ napsal s tím, že v Europarlamentu naopak navrhoval zrušení kvót.

Kritika vlády



Poche se také pustil do vlády ANO. „Politika současné vlády vede i s pomocí Spojených států, a to zejména s ohledem na přesun amerického velvyslanectví do Jeruzaléma k faktickému zostření izraelské války na domácí frontě a k prohlubování nepřátelství vůči Izraeli v muslimském světě. Taková politika není pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost příliš produktivní,“ napsal Poche.

„Nekritická podpora politiky současného vedení v čele s premiérem Netanjahuem ze strany některých zemí, mezi něž patří i Česká republika, tak paradoxně Izraeli příliš nepomáhá,“ podotkl. Mezi stoupence přesunu ambasády do Jeruzaléma patří dlouhodobě i prezident Zeman.

Za další ze zásadních úkolů považuje Poche vyřešení situace na Ukrajině, které bude mít vliv na další formování unijních vztahů s Ruskem.

„Pouze jednotný a konzistentní hlas evropských zemí bude mít dostatečnou sílu efektivně čelit ruským zájmům i hybridní ruské hrozbě. V žádném případě si nemůžeme dovolit Rusko ignorovat či se k němu stavět a priori nepřátelsky,“ uvedl Poche.

Kritika Trumpa, podpora NATO

Zkritizoval i USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. „Ať už se jedná o odstoupení od íránské nukleární dohody, otázku zavedení cel na ocel a hliník, či o odstoupení od celosvětové klimatické dohody, žádný z těchto kroků nepřispěl ke snížení mezinárodního napětí a bezpečnostních hrozeb, ba spíše naopak,“ napsal Poche.

Zdůraznil však, že Spojené státy jednoznačně zůstávají našimi hlavními spojenci v Severoatlantické alianci.

Pokračovat by chtěl Poche v budování dobrých vztahů s Čínou, jejíž společnost CEFC, působící na českém trhu, se momentálně topí v dluzích. „Otevření čínského trhu nebo čínské investice mají obrovský potenciál pro další rozvoj tuzemské ekonomiky. Čína bude rovněž hrát klíčovou roli při politické stabilizaci regionu, a to zejména ve vztahu k Severní Koreji,“ uvedl Poche.