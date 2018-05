Jan Martinek, Právo

„Ideální proočkovanost by měla být devadesát pět až devadesát osm procent. V poslední době proočkovanost klesla, což vyústilo v epidemii spalniček,“ uvedla předsedkyně zdravotního výboru Sněmovny Věra Adámková (ANO). Lidé by měli při jakémkoliv zhoršení stavu informovat lékaře a velmi zodpovědně přistoupit k očkování dětí: nejpostiženější skupina jsou podle ní malé děti ve věku jeden až čtyři roky.

Lidé by podle Adámkové neměli spalničky bagatelizovat. „Spalničky mohou být doprovázeny řadou dalších komplikací, například spalničkovým zánětem mozkových blan, u kterého třicet procent pacientů umírá a dvacet procent má trvalé následky,“ varovala Adámková.

Jinde v Evropě už nemoc zabíjí



Náměstek ministra zdravotnictví a odborník na vakcinaci Roman Prymula na brífinku uvedl, že v současnosti Česko eviduje 126 případů spalniček, za poslední týden jen v Praze přibyli další čtyři nakažení. „Situace není tak dramatická, ale epidemie nezhasla,“ řekl Prymula. Poukázal na to, že v některých evropských zemích už spalničky zabíjejí.

„Memento je situace v Rumunsku, kde se nakazily desetitisíce osob a 34 z nich zemřelo. To je v 21.století naprosto nepřijatelná situace,“ řekl. V Česku na spalničky nikdo nezemřel od roku 1980, očkuje se od roku 1969. Vakcína však nefunguje ve všech případech doživotně.

Řada lidí podle Prymuly očkování dětí odkládá a snaží se jej posunout do vyššího věku. „Není to cesta, kterou bychom podporovali,“ poznamenal Prymula. Alarmující je podle něj situace v některých českých regionech, kde je proočkovanost dětí pouhých 70 procent. „To je naprosto alarmující,“ řekl. Konkrétně zmiňoval některé oblasti v Praze, málo očkovaných dětí je podle něj i v Hradci Králové.

Nemoc přišla z ciziny

Všichni zdravotníci i lékaři, kteří se dostali do kontaktu s lidmi nakaženými spalničkami, byli podle něj testováni na protilátky. Někteří byli proti spalničkám hned očkováni, jiní museli do karantény.

Do Česka se podle Prymuly dostaly spalničky ze zahraničí. „Většina případů je z Ukrajiny, kde je rozpadlý systém veřejného zdravotnictví a nízká proočkovanost,“ uvedl.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje především děti a přenáší se vzduchem. Projevují se rýmou, kašlem, horečkou, zevnitř na tvářích se objevují bělavé skvrny.