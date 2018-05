plk, vtk, kab, Novinky, Právo

Ze 46 místních sociálních demokratů ČSSD Dejvice, Bubeneč jich přišlo k referendu 37. Z nich 29 hlasovalo pro vstup ČSSD do vlády s ANO, proti jich bylo osm, oznámil šéf organizace Štěpán Stupčuk. "Jsem velice potěšen vysokou účastí, takto vyjádřený názor řadových členů má obrovskou legitimitu," uvedl.

Organizace vydala doporučení, aby členové hlasovali pro vládu. Očekává, že návrhy Jana Hamáčka, kdo má být ministrem za ČSSD bude hnutí ANO akceptovat.

Bohumín je proti



Referenda v Bohumíně se zúčastnilo 75 procent členů, z nich jen 16 procent se vyslovilo pro vstup do vlády s hnutím ANO.

Ve městě spojili hlasování s tradiční členskou schůzí. „Myslím, že u nás jednoznačně převládá názor proti vstupu do vlády. Ten názor jsme jasně deklarovali dlouhou dobu, a to i ústy starosty a senátora Petra Víchy,“ poukázal předseda místní organizace ČSSD v Bohumíně Igor Bruzl s tím, že i kolegové z výboru se většinou vyjadřovali, že budou hlasovat proti.

Předseda ČSSD Jan Hamáček (vpravo) přijel do Moravskoslezského kraje.

FOTO: Pavel Karban

Důvodů proč, je podle něj víc. Nejvíce ale bohumínské soc. dem. vadí nedůvěryhodnost premiéra v demisi Andreje Babiše jako takového. „Čtyři roky jsme kritizovali toto soužití s ním ve vládě a teď bychom do ní vstupovali? Nepovažuji to za šťastné, myslím, že by měl dostat prostor to poskládat s někým jiným než s námi a že nám by ten pobyt v opozici prospěl,“ nastínil šéf bohumínské ČSSD, která má 73 členů.

Hlasovali i sociální demokraté v Opavě, tam podle informací Práva těsně zvítězila ta část, která si vládu s Andrejem Babišem nepřeje. Podobně dopadlo i referendum v Orlové.

Video

Jan Hamáček v Moravskoslezském kraji Zdroj: Pavel Karban, Právo

Kraj v pondělí navštívil předseda ČSSD Jan Hamáček, který přiznal, že jsou regiony, které jsou proti vládě, regiony, které jsou pro vládu a ty, kde jsou rozpolceni. Mezi ně prý patří i Moravskoslezský kraj. Ocenil, že v ČSSD o své budoucnosti debatuje. „je to to, co jsem si sliboval. Sociální demokracie se probouzí a diskutuje o své budoucnosti,” řekl.

Ostrava je vládě s ANO nakloněna



Opakem Bohumína je Ostrava, která je podle předsedkyně tamních sociálních demokratů Jany Vajdíkové vládě s ANO nakloněna. Alespoň to vyplývá z hlasování ostravského okresního výkonného výboru (OVV). Referendum samotné v Ostravě ale zatím ještě neproběhlo.

„Jeho 19 členů se vyslovilo pro vstup do vlády, proti byl jeden,“ uvedla Vajdíková, která si prý provedla osobně i průzkum mezi členy místní organizace Moravská Ostrava a Přívoz. „A drtivá většina členů je pro vstup ČSSD do vlády,“ sdělila.

Týraná žena se vrací domů



O tom, zda má ČSSD vstoupit do vlády společně s ANO, hlasovali v pondělí večer na jižní Moravě členové místních organizací sociální demokracie v Brně-Líšni a v Černé Hoře na Blanensku.

Spolupráce připomíná týranou ženu, která se vrací dobrovolně domů ke svému manželovi s tím, že budou společně bydlet ještě s její tchýní. šéf brněnské ČSSD Oliver Pospíšil

„Výsledky zveřejňovat nebudeme. Budou shromážděny do 15. června centrálně za všechny místní organizace, a až pak zveřejněny,“ řekl Právu starosta Blanska a šéf blanenské okresní organizace ČSSD Ivo Polák. Podle něj to v sociální demokracii nevře, ale vede se v ní o věci pouze velmi věcná diskuze. Mnozí členové ČSSD z jižní Moravy jsou otevřeně proti vládní spolupráci s hnutím ANO. Sociální demokracie by si tím prý vykopala politický hrob.

Otevřeně o tom mluví šéf brněnské ČSSD Oliver Pospíšil. „Taková spolupráce připomíná týranou ženu, která se vrací dobrovolně domů ke svému manželovi s tím, že budou společně bydlet ještě s její tchýní,“ uvedl Pospíšil, který v nadsázce za možného politického tyranského manžela označil ANO, a to s odkazem na styl někdejší vládní spolupráce ČSSD a ANO.

KSČM by v novém vládním formátu prý sehrála roli nepříjemné tchýně, která dohlíží na vše. Možná vláda ANO a ČSSD se totiž bez tiché spolupráce s komunisty neobejde. „Nebudu nikomu říkat, jak má hlasovat. Dnes jsem ale obeslal všechny brněnské organizace ČSSD a v otevřeném dopise jsem jim sdělil své názory. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ dodal Pospíšil.