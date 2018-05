Petr Janiš, Právo

„Lokalita je v metropolitním plánu navržena jako zastavitelná s výškovou regulací,“ připomněla šéfka kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS), když zastupitelům předkládala petici 1944 signatářů proti znění metropolitního plánu.

Podle jeho návrhu by mohla v místě vyrůst až osmipodlažní budova, lidé chtěli takovou změnu z metropolitního plánu vyškrtnout, popřípadě upravit na zeleň.

Někteří zastupitelé žádali, aby se Praha ke kauze jasně vyjádřila. „Když vezmeme petici jen na vědomí, neřekneme, jaký je náš postoj,“ uvedl Ivan Hrůza (KSČM).

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice, SZ) navrhla, aby zastupitelé uložili Institutu plánování a rozvoje (IPR) podat připomínku k návrhu plánu. Ten na IPR vznikal dlouhých pět let.

„Je to nejčistší způsob, jak si pojistit, aby tato vůle byla do metropolitního plánu promítnuta,“ řekla Kolínská a připomněla, že na připomínky není moc času. Podávají se od 27. června do 26. července.

Oni tu parcelu prostě zastavět chtějí a dokonce si myslí, že je to tak správně Matěj Stropnický

Formanovo náměstí má podle Kolínské zůstat nezastavěné a panuje na tom tichá shoda. „Je to symbol i dalších míst, taková ikona,“ doplnila náměstkyně.

Proti jejímu návrhu se postavila především opoziční TOP 09. „Je chybné dělat usnesení k metropolitním plánu, který není platným dokumentem,“ řekl místopředseda klubu Martin Dlouhý, který se obával, že Praha bude zavalena peticemi. Rovněž šéf klubu TOP 09 Václav Novotný odmítal „řešit jeden pozemek separátně“.

Šéf komise územního rozvoje Matěj Stropnický (Trojkoalice, SZ) poukázal na fakt, že tvůrci metropolitního plánu z IPR možnost zástavby Formanova náměstí dlouho obhajovali. Tvrdili, že je prolukou. „Oni tu parcelu prostě zastavět chtějí a dokonce si myslí, že je to tak správně,“ upozornil Stropnický.

Petici pouze vzali na vědomí



Při hlasování asi ve 22 hodin řady zastupitelů po celodenním jednání prořídly. Odešel například klub ODS s výjimkou Janderové. Pro připomínku navrženou Kolínskou bylo 17 hlasů z potřebných 33.

Z nejpočetnějšího klubu ANO hlasovali pro jen dva - Patrik Nacher a Ondřej Prokop, další se nezapojili. Vůbec nehlasovala například primátorka Adriana Krnáčová (ANO), ale ani celá ČSSD. Ke schválení pak nestačily hlasy Trojkoalice, Pirátů, KSČM a jednoho člena TOP 09. Nakonec byla petice proti zástavbě Formanova náměstí vzata 45 hlasy jen na vědomí, a lidé tak budou muset podat připomínku sami. Bude mít však jinou procesní váhu, než kdyby to udělalo zastupitelstvo hlavního města.