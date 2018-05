Radim Vaculík, Právo

Nicméně už dosavadní průběžné výsledky kontroly, kterou ministr nařídil v březnu, přinesly závažná zjištění v podobě možného nezákonného, a dokonce i trestního jednání vedení civilní rozvědky v čele se Šaškem. Ten nastoupil do čela rozvědky v roce 2014 za éry ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

„Kontrola stále běží. Postavení mimo službu je dočasné personální opatření a přistoupil jsem k němu proto, aby byla dodržena objektivita těch kontrolních procesů, protože jemu (Šaškovi) podřízení dělají tuto kontrolní činnost, a chceme, aby to bylo nezávislé šetření,“ řekl ve středu redakci Metnar.

Upřesnil, že Šaška dočasně zprostil výkonu služby přímo on, nikoli vláda. Kabinetu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) dal ministr vnitra pouze před několika dny informaci o tom, že se k tomuto kroku chystá. „Vláda by rozhodovala pouze o jeho propuštění či odvolání, toto je pouze dočasné opatření. Protože pokud se vše prověří a nebude tam žádné podezření ve vztahu k panu řediteli, tak se vrátí normálně do služby,“ upřesnil Metnar.

Týká se to více lidí



„Z dosavadních závěrů vyplývá i důvodné podezření, že se ředitel ÚZSI a někteří další příslušníci úřadu dopustili jednání, která mají znaky trestných činů proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných,“ citoval následně Metnar redakci přesné znění odůvodnění svého rozhodnutí, proč Šašek od čtvrtka nesmí do práce. Odmítl však upřesnit, kolika lidí z ÚZSI kromě Šaška se to týká. „Ale těch pracovníků je tam zainteresováno více,“ potvrdil Metnar.

Řízením rozvědky pověřil Šaškova nového náměstka Radka Musílka, který je považovaný za člověka blízkého premiéru v demisi Andreji Babišovi (ANO). Ten v minulosti ÚZSI podezíral, že se podílel na twitterovém účtu Skupina Šuman, který zveřejňoval na Babiše kompromitující materiály.

Sídlo ÚZSI v Praze-Kobylisích

FOTO: ŠJů, Wikimedia Commons

Podle březnových informací deníku MF Dnes se kontrola týká podezření, že z rozvědky odtekly až stovky miliónů korun a buď na to chybí doklady, anebo úřad zaplatil nepotřebné či předražené věci. Inspekce ÚZSI kvůli tomu údajně prověřuje celé účetnictví a vyslýchá větší množství zaměstnanců úřadu, přičemž část z nich už prý raději dobrovolně službu opustila.

Deník doplnil, že pod řadou nyní kontrolovaných investic je podepsán právě Šašek. Konečné výsledky vnitřního šetření prý Metnar nebude mít dříve než koncem června.