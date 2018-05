Renáta Bohuslavová, Novinky

Proč nechcete v současné době zveřejnit jména vašich budoucích ministrů za ANO?

Proč bych to dělal?

Proč ne?

Protože jsem to nikdy nedělal a myslím, že nebudu oznamovat návrh ministrů panu prezidentovi prostřednictvím médií.

Kdy to tedy oznámíte panu prezidentovi?

Čekáme na referendum a čekáme, jak to dopadne s KSČM, tam je nová situace. Pana Hamáčka jsem viděl v pondělí ráno, tak jsme se informovali, jak to vypadá, a budeme pokračovat v jednáních.

Co jste si řekli?

Já jsem se ptal, protože sleduji různé názory sociálně demokratických politiků.

Myslíte kritiky ze strany soc. dem jako pana Štěcha nebo pana Chovance, kteří varují před tím, aby soc. dem šla s vámi do vlády. Myslíte, že nejsou oprávněné ty výtky, které říkají, že si zažili čtyři roky s vámi ve vládě, vyšli zdevastovaní jen se sedmi procenty.

A kdo si, co zažil. Já jsem si zažil.

Vy jste z toho vyšli dobře. Získali jste téměř 30 procent ve volbách, uspěli jste, teď sestavujete novou vládu, jste premiér, zatím v demisi, ale možná získáte důvěru.

Tak vyšli dobře. To je relativní. My jsme byli úspěšná vláda, než se soc. dem. před krajskými volbami rozhodla nás označit za hlavního nepřítele a mě taky. A nebyli jsme to my, kteří dělali nepřátelské kroky. My jsme neporušovali koaliční smlouvu.

Ale sociální demokracie z toho nevyšla v dobrém.

Ale za to já nemůžu. Ale oni vůbec nepochopili, co se stalo. Pravděpodobně ti voliči, se jim nelíbilo to, že mě vyhodili z vlády neoprávněně na základě vymyšlených pseudoafér, a myslím, že naši voliči jsou inteligentní, a proto to dopadlo, jak to dopadlo. Ta vláda mohla být úspěšná, kdybychom dovládli až do konce.

Takže důvodem, proč dali voliči málo procent sociální demokracii, je, že vy jste v květnu odešel z ministerstva financí?

Tak to si myslím určitě, že to byl jeden z důvodů.

Proč nechcete ta jména zveřejnit, třeba i s ohledem, že byste mohli vyjít vstříc ČSSD. Chcete, aby to byl váš koaliční partner.

Ale to nemá nic společného se soc. dem. My jsme zaprvé dokončili ta jednání s panem Hamáčkem s tím, že se žádná jména nebudou oznamovat. Já neznám ani jména, která pan Hamáček bude navrhovat. A u nás taky ještě nevím, kdo kde bude a jak to bude.

ODS a Hnutí ANO Piráti by měli asi 120 hlasů na to, abychom se domluvili, že budou předčasné volby Premiér v demisi Andrej Babiš

Kdy to řeknete panu prezidentovi?

Když bude pozitivní referendum.

Takže až po 15. červnu? Dřív se ta jména veřejnost nedozví?

No samozřejmě. Tak už známe, co byste dělali. Ti lidé by zažili peklo a takovou příležitost vám nedáme.

Andrej Babiš o vládě a referendu ČSSD

Co se stane, když to referendum nedopadne úspěšně?

Když se to stane, tak přijďte a já vám odpovím.

Posuňme se do 15. června. Neříkejte mi, že nemáte nějakou variantu. Jste velmi zkušeným politikem.

Mám. A proč bych vám to říkal? Nejsem zkušený politik. Jsem zkušený podnikatel a když vám vybuchne chemička a hoří nebo když jsou povodně a máte čtyři metry vody v chemičce, tak potom musíte být akční, takže musíte improvizovat. Naučil jsem se být akční, celý život řeším krize, takže pokud vznikne nějaká krize, tak ji budu řešit.

Nikoho nevydírám Andrej Babiš



Určitě jste připravený na to, že ta krize může přijít. Co se potom bude dít pane premiére.

Já jsem dostal ten dotaz a řekl jsem ano, pokud je tady skutečně patová situace a je zajímavé, že v průzkumech lidé mají velké preference a podporují nové volby, to je překvapující, protože v minulosti vždycky všichni říkali, kdo vyvolá nové volby, tak je prohraje. To je taková historie. Samozřejmě některé ty strany mají velká ramena, nebojí se.

Koho myslíte?

Piráty a ODS. Hnutí ANO, ODS a Piráti by měli asi 120 hlasů na to, abychom se domluvili, že budou předčasné volby, ale to není na stole. Příští rok možná, abychom neutráceli peníze, tak budou evropské volby v květnu 2019, tak to je jedna možnost.

Ale je to varianta, kterou máte v hlavě, o které přemýšlíte.

Ale ne teď. Není to o mě. To byla jen odpověď, protože když někde něco řeknu, tak všichni hned říkají, že někoho vydírám. Nikoho nevydírám.

V rámci těch podmínek, které si ČSSD ještě před tím, než byla definitivní verze koaliční smlouvy, nadiktovala, byla i ta, že by rádi, aby z čelných pozic Sněmovny, výborů i komisí byli staženi členové SPD. Vy jste tam tuto podmínku nezapracovali. Proč?

Protože to nechce ani KSČM a nechtějí to ani někteří poslanci ČSSD, protože my jsme tu Sněmovnu sestavovali dlouho, nikdo to nechce znovu otvírat, nějak si to sedlo a není důvod. My jsme mimochodem podpořili hned pana Hamáčka za místopředsedu, i když podle voleb jsme to nemuseli dělat.

Jak moc budete ustupovat komunistické straně v těch podmínkách, které si přinese.

Vyslechnu si je a budu vyjednávat s Filipem.

Jak moc jste ochotní programové prohlášení třeba ještě změnit?

Uvidíme. Samozřejmě se to týká i ČSSD. Ta se k tomu musí také vyjádřit, i když někteří říkají, že je to naše záležitost.

Zpět k podmínce o členech SPD ve vedení Sněmovny. Nejsou to zadní vrátka pro hnutí ANO, abyste teoreticky měli možnost spolupráci s SPD znovu navázat, pokud by referendum nedopadlo dobře?

Ne, to není ten důvod. My zkrátka nechceme měnit Sněmovnu. Nepotřebujeme se znovu dohadovat.

Je možnost, že by hnutí ANO na vládní úrovni ještě navázalo spolupráci s SPD, kdyby vše ostatní krachlo?

Na to teď nemám odpověď. My dnes máme na stole ČSSD, čekáme na ně. Nepřemýšlím o tom.

Je to vážná situace. Česká republika asi do prázdnin nemusí mít vládu.

A tak proč ty strany, které nás stále kritizují, proč šly do voleb a proč nechtějí plnit program. My máme strašně moc styčných bodů v programu s Piráty i s ODS. Ale ty podmínky, které si oni kladou, jsou absurdní.

Pane premiére, ale tam je ta hlavní podmínka, kterou si kladou, že ve vládě nemá být trestně stíhaná osoba.

U ODS to není. ODS nám říkala, že jejich voliči nechtějí být s námi ve vládě. Já jsem s panem Fialou mluvil xkrát.

Není podle vás u ODS, ale u těch ostatních stran tato podmínka přeci je a byla i u ČSSD.



Ano, aby odstranili Babiše z politiky. Dobře víte, o co jde. Média jsou součástí honu na Babiše.

Pane premiére, pojďme od této konkrétní kauzy, od Čapího hnízda pryč, jen k tomu, že je tu člověk, který čelí trestnímu stíhání.

Na objednávku.

Andrej Babiš o trestním stíhání v kauze Čapí hnízdo

Nechte mě to prosím doříct. V minulost jsme tady měli dva premiéry Stanislava Grosse (ČSSD) a Petra Nečase (ODS), kteří museli odstoupit z čela vlády a nebyli ani trestně stíhaní.

Někdo si to neobjednal, no.

Kdo si to tedy na vás objednal?

To nechci řešit.

Mám velice dobrou morálku. Vytvořil jsem nadaci a pomáhám lidem Andrej Babiš

Proč to tedy říkáte?

Protože to tak je a jsem o tom přesvědčen.

Když ten argument máte, tak proč to nedořeknete do konce?

Tak se podívejte, jak se to vyvíjí. Já s vámi nechci řešit Čapí hnízdo.

Chci se vás zeptat na situaci toho, že je to přeci nějaký morální kredit, který vy máte jako člověk. Nebo ho nemáte?

Mám ho. Mám skvělou morálku a skvělé hodnoty.

Vy často říkáte, že nejste jako „tradiční” politici, ale ti premiéři, které jsem vyjmenovala, z těch „tradičních” politických stran (ODS, ČSSD), tak ti se vzdali premiérství.

Možná měli důvod. Já jsem nic neudělal, nemám důvod.

Nebyli obvinění. Neprokázala se jejich vina. Jste horší ještě než ti tradiční politici?

V čem myslíte?

V tom, že nechcete dát tu možnost policii, soudům, státnímu zastupitelství.

A proč bych jim dával tu možnost. Teď jde o to, aby Babiš nebyl v politice. Mám velice dobrou morálku. Vytvořil jsem nadaci a pomáhám lidem. Vždy jsem podnikal čestně a podle zákonů a měli byste ctít presumpci neviny a já jsem nevinný a nic jsem neudělal a vůbec se s vámi o tom nechci už ani bavit.

Ale to že řeknete vy, že jste nevinný, to přeci neznamená, že to tak je.

No tak je to tak, tak fajn, tak uvidíme. Státní zástupce už u čtyř lidi, kteří byli obviněni naschvál před volbami, aby nás to poškodilo, zrušil stíhání a teďka říká, nejsou důkazy. Tak uvidíme.

V koaliční smlouvě je ještě jedna zajímavá podmínka. Původně ČSSD chtěla, aby tam bylo, že prvoinstančně odsouzený člen vlády nesmí být členem vlády. V konečné verzi ale je, že musí odstoupit v přiměřeném čase. Co je přiměřený čas?

Nebudu to komentovat.

Proč? Lidé v této země by neměli mít tu možnost vědět, jaké ty podmínky budoucí vlády jsou?

Však si to přečtou.

Andrej Babiš o podmínkách koaliční smlouvy

Tak já se ptám, co je přiměřený čas?

Já nevím, co je přiměřený čas.

Tak proč to tam je?

Protože to chtěla ČSSD.

Takže takto to nastavila ČSSD?

Ano, to je jejich formulace, kterou my jsme akceptovali.

Takže vy nevíte, co znamená přiměřený čas?

Pro vás asi něco jiného než pro mě.

Ale já nejsem členem budoucí vlády.

No tak přiměřený čas je pro každého občana něco jiného.

Kdy se to dozvíme, co je přiměřený čas?

Proč byste se to měli dozvědět.

Nemají podle vás občané této země vědět, jaké jsou podmínky koaliční smlouvy budoucí vlády?

Však si to přečtou, tak si z toho udělají nějaký názor. Ještě to ani nemáme, ještě budeme čekat na referendum.

Když ani vy nevíte, co je přiměřený čas.

Já vím, co je přiměřený čas, ale já tady o tom nechci vést debatu.

Byla jsem na vaší přednášce pro studenty na Vysoké škole ekonomické (VŠE). Proběhla tam debata, u které bych se ráda zastavila. Jde o slevu na jízdném, na kterou od studentů nebyla úplně pozitivní reakce.

Tak to byla jedna studentka, ale ptal jsem se pěti set gymnazistů a tam byli všichni pozitivní.

My se o ty lidi postaráme. Šel jsem proto do politiky a pokud říkáte, že jsem populista, mně to vůbec nevadí. Andrej Babiš

Proč to vláda navrhuje? Vy až dostanete výměr k důchodu, tak asi tramvají nebo autobusem jezdit nebudete.

Tak já asi nejsem úplně typický český důchodce.

Přesně tak. Těch, kteří nejsou tak úplně typičtí, je víc. Tak proč důchodcům dávat slevu, ale nedat jim spíš víc na důchodu?

Dáváme i to i to. Takže to děláme najednou. Nárůst důchodů má být 918 korun měsíčně, což je historicky nejvyšší nárůst a máme tady asi 220 tisíc důchodců, kteří mají více než 85 let a ti dostanou ještě tisíc navíc.

Nejsou to vše jen populistická rozhodnutí.

Samozřejmě.

Ptám se na to proto, že vy sám jste na VŠE řekl, že jste populisti.

Tak já si z toho dělám srandu.

Co to pro vás znamená, že jste populisti?

Pro mě vůbec nic. To jsou jen novinářské kecy. Šel jsem do politiky, abych trochu změnil naši zemi a celkem se mi to povedlo, protože potom by se ten tradiční zkorumpovaný systém nebránil tak, jak se brání. Protože mě nikdo nemůže zkorumpovat ani ovlivnit. To, že naši důchodci mají málo peněz, to je pravda a já jim chci pomoct. A někdo říká levice, pravice, nemáme program. My máme program pro všechny.

Není to právě špatně?

To je dobře právě. Snižuju daně, měl jsem přebytkový rozpočet, chci mít málo státu, chci digitalizaci, takže jsem pravicový.

Vy jste takový spasitel České republiky?

Ne, to říkáte vy.

Vy říkáte, že máte program pro všechny a všem pomůžete.

A proč ne?

A opravdu je možné pomoci všem?

No můžeme se o to snažit ne? My se o ty lidi postaráme. Šel jsem proto do politiky a pokud říkáte, že jsem populista, mně to vůbec nevadí.

Jak dlouho se o ty lidi ještě chcete starat? Deset let?

Deset let ne. Nevím, nechci to říkat, uvidíme.

