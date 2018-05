kab, Právo

Na otázku, co s Babišem řešil, Hamáček Právu odpověděl: „Stanovisko KSČM k zahraničním misím. Dohodli jsme se, že se znovu sejdeme poté, co Vojtěch Filip sdělí panu premiérovi konkrétní výhrady.“

Ústřední výbor KSČM se v sobotu usnesl: „Pokud budoucí vláda bude prosazovat ve svém programovém prohlášení navyšování účasti v zahraničních misích ČR, nebude tolerance této vlády ze strany KSČM možná.“

Postoj komunistů ztížil Hamáčkovi a prvnímu místopředsedovi ČSSD Jiřímu Zimolovi vysvětlování provládního postoje, kterému se celý tento týden věnují v krajích.

„V ČSSD nás čeká důležitý krok. Proto jsme s Jiřím Zimolou zahájili cesty za straníky do regionů. Oba jsme přesvědčeni, že jsme vyjednali dobrou dohodu pro ČR a důstojnou příležitost pro ČSSD prosadit náš program,“ sdělil Hamáček.

Štěch píše dopis

Předseda Senátu Milan Štěch zase zřejmě napíše soc. demokratům dopis, ať hlasují proti vstupu do koalice. Štěch se domnívá, že Babiš by ČSSD poškozoval.

„Dopis zvažuji. Poslechl jsem si, že někteří členové vedení hodlají jezdit po základních organizacích, já si to kvůli pracovní náplni dovolit nemůžu, abych objel většinu krajů. Ani do toho nechci takto vstupovat,“ potvrdil Právu Štěch informace, které zveřejnil Český rozhlas.

Zdůraznil, že jeho názory sdílejí i další kolegové ze senátorského klubu. Výsledek referenda ale hodlá respektovat, ať dopadne jakkoliv. „Doufám, že to proběhne v duchu fair play,“ podotkl.

Na Facebooku Štěch vysvětluje: „Všichni sociální demokraté, kteří s ním (Babišem) přišli do kontaktu v minulé vládě, jsou na základě svých zkušeností proti tomu, aby angažmá s ním pokračovalo. Nevěřím, že Andrej Babiš bude sociální demokracii respektovat jako suverénní stranu a nebude pokračovat v jejím poškozování.“

Názorově blízko má ke Štěchovi předseda klubu senátorů Petr Vícha. „Zatím jsem žádný dopis nečetl. To, že máme hodně podobné názory, je známo. V referendu budu hlasovat proti,“ napsal Právu.