Adéla Jelínková, Právo

Poslední branný den proběhl na konci dubna na základní škole v Petrovicích u Karviné. Přednášek se zúčastnili žáci čtvrtých a pátých ročníků.

Velitelem spolku je od roku 2016 bývalý podplukovník Armády ČR Ivan Kratochvíl, který pravidelně přispívá na proruský web Sputnik nebo do Parlamentních listů.

Členy skupiny spojuje kritika k Severoatlantické alianci (NATO), Evropské unii (EU), Spojeným státům americkým (USA) a uprchlíkům.

Českoslovenští vojáci v záloze za mír například pravidelně pořádají vojenská cvičení, na kterých cvičí se všemi „zákonně povolenými zbraněmi i replikami“. Branné dny se konají pod hlavičkou škol, potažmo obcí a suplují výuku.

Odborník: Je to alarmující

„Připravujeme tři branné dny pro školy v Moravskoslezském regionu. Kdo z Vás je ochoten přiložit ruku k dílu?“ oslovuje aktuálně zhruba 1600 členů stejnojmenné skupiny na Facebooku její správce Martin Vengel.

„Ruku k dílu“ při pořádání branné výuky tak může připojit například člen kontrolní komise spolku Martin Zapletal, podle něhož je NATO teroristická organizace. Přidat se může i Alois T. Ten na stránkách skupiny prohlašuje: „Přišel čas ke změně. Nebude to lehké, poteče krev a jako symbol vítězství bude stát v Praze na podstavci Armata (ruský tank – pozn. red.).“

Lze to chápat jako výhrůžku válkou a následnou vojenskou okupací Česka ze strany Ruska odborník na extremismus Miroslav Mareš

Konkrétně tento výrok považuje politolog a odborník na extremismus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Miroslav Mareš za alarmující. „Lze to chápat jako výhrůžku válkou a následnou vojenskou okupací Česka ze strany Ruska, kterou uvedený člověk podporuje,“ zhodnotil Právu expert.

Na otázku, zda bylo v pořádku přenechat toto vyučování zmiňovanému spolku, ředitel petrovické školy Bořivoj Vlček nechtěl telefonicky odpovídat.

Podle Mareše je sice skupina řádně registrovaná jako spolek a její stanovy jsou v souladu s českým právním řádem, problematické je ale údajně její působení v rámci politického spektra, které odporuje prozápadní orientaci země a jejímu začlenění do euroatlantických struktur.

„Takováto orientace přitom vyplývá z hlavních bezpečnostních dokumentů a legislativy Česka. Zapojení takovýchto skupin do vzdělávání slouží k jejich legitimizaci,“ varoval Mareš.

Hovory s neonacistou

Podle něj je značně kontroverzní i videovystoupení velitele spolku Kratochvíla (členové se vzájemně označují armádními funkcemi, spousta z nich jsou přitom podle informací Práva bývalí vojáci) se slovenským neonacistou Mariánem Magátem.

Tomu minulý rok slovenský odvolací soud potvrdil tříletou podmínku za nedovolené ozbrojování, současně je obžalován z popírání holokaustu. Hitler byl podle něj „úžasný člověk se srdcem na pravém místě“.

Ve zmíněném videu Magát hlásá, že je potřeba protlačit cenzuru, která veřejnost „uchrání před škodlivými vlivy“.

Přičemž Kratochvíl přisazuje: „Já bych tyto myšlenky doplnil o toto - i dětem předáváte informace tak, aby byly schopny je pojmout a dobře s nimi pracovat. To, že k nim nepřipustíte porno, je cenzura, ale je to pro jejich správný rozvoj.“

Na dalších veřejně dostupných videích Kratochvíl diskutuje například s bývalým předsedou Republikánské strany Československa Miroslavem Sládkem o „přivandrovalecké“ krizi.

„Otevřené lži z Velké Británie, teroristické akce v Rusku a hlavně dnes už prakticky neskrývaná podpora islamistů ze strany některých států NATO vyhrocuje mezinárodní situaci neskutečným způsobem. Reakce našich politiků typu ‚jsou naši spojenci, musíme jim věřit‘ je nejen nezodpovědná, ale již hraničící s vlastizradou,“ píše Kratochvíl na Facebooku.

Mezi podporovateli spolku je i poslanec za SPD Radek Koten, členem facebookové skupiny a pravidelným přispěvatelem je i bývalý voják Martin Holkup, který v roce 2015 v České televizi vyhrožoval střílením ve Strakově akademii a v parlamentu.

Suplování role státu

Kratochvíl Právu řekl, že pořádáním branných dnů spolek v podstatě supluje a rozšiřuje program ministerstva obrany.

„Spolek vznikl právě na základě toho, že je tato oblast dlouhodobě podceňována a není jí dávána pozornost. V branných dnech na školách chceme samozřejmě pokračovat,“ řekl Právu Kratochvíl.

Je samozřejmě problém, když se tu objeví skupina lidí, která supluje stát v tom, že děti učí, co je základní pilíř bezpečnosti této země... Andor Šándor

Podle experta na bezpečnost Andora Šándora je rizikové, když vyučování obrany přeberou organizace podobného typu.

„Je samozřejmě problém, když se tu objeví skupina lidí, která supluje stát v tom, že děti učí, co je základní pilíř bezpečnosti této země, co je základní pilíř zahraniční orientace - pokud to stát nedělá, uvolní prostor skupinám, které hlásají, že NATO je teroristická organizace,“ sdělil Právu Šándor.

Podle Mareše navíc tyto paramilitární skupiny přispívají k šíření propagandy a v případě vyhrocených situací jsou nebezpečné kvůli své akceschopnosti a organizovanosti, pokud působí ve prospěch nepřítele.