ANO chce v Praze najednou prosadit za pár měsíců, co nedokázalo za tři a půl roku

Pražské hnutí ANO chce během půl roku prosadit vše, co se nepodařilo během tří a půl let ve vedení města. A to navíc za situace, kdy vyvolalo tzv. dohodovací řízení kvůli sporům v koalici s ČSSD a Trojkoalicí. Minulý týden po koaliční schůzce ANO představilo pět priorit, o které chce usilovat. Pokud to nepůjde v rámci koalice, je připraveno oslovit i opozici.