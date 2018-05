Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„Udělali jsme maximum, strašně moc kompromisů pro to, aby vláda vznikla, uvidíme, jak se k tomu postaví členové soc. dem,“ prohlásil po jednání Babiš. Vyjádřil naději, že by členové soc. dem. mohli spolupráci podpořit, protože je pro jejich stranu výhodná.

Šéf ANO ale ani v případě negativního výsledku referenda nehodlá hodit ručník do ringu. Na rozdíl od minulých týdnů už nehovoří o možné podpoře své menšinové vlády okamurovci, ale o možnosti předčasných voleb.

„To je taky možnost, ale nechci předjímat a myslím, že členové soc. dem. se vysloví pozitivně, a doufám, že je předseda Hamáček přesvědčí. Je to pro ně výhodné,“ dodal.

KSČM chce lidi do státních firem a my máme jiný názor. Andrej Babiš

Předčasné volby při neochotě prezidenta Miloše Zemana rozpustit Sněmovnu po třech neúspěšných pokusech o získání důvěry vládě je ale možné vyhlásit pouze tehdy, pokud na rozpouštění Sněmovny kývne jejích 120 členů.

Takový postup přitom strany většinově odmítají, spekuluje se nicméně o tom, že v případě dalšího posilování ODS a pirátů by se obě strany v budoucnu mohly v tomto návrhu k babišovcům přiklonit.

Ještě dolaďují s komunisty

Vedení ANO chce také ještě doladit dvoustrannou dohodu o podpoře vlády s komunisty. „Rozpor je v tom, že KSČM chce lidi do státních firem a my jsme říkali, že k tomu máme jiný názor, takže to nebylo ještě dořešeno,“ prohlásil v pátek Babiš s tím, že i proto členové poslaneckého klubu o tomto tzv. tolerančním patentu včera nedebatovali.

Komunisté prý ale přímý vliv na vládu mít nebudou, pouze umožní její vznik na základě programových shod a pak ji budou tolerovat, to znamená, že pokud nevznikne zásadní neshoda, nebudou iniciovat její odvolání.

Jak už ve čtvrtek informovalo Právo, dvoustranný návrh dohody mezi ANO a KSČM o podpoře menšinové vlády obsahuje jednoznačné ustanovení:

„Strany souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnitřních i vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízených organizací, a to podle jednotlivých věcných částí programového prohlášení.“ [celá zpráva]