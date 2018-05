Jan Rovenský, Právo

Na hlasování poslaneckého klubu ANO o koaliční smlouvě se soc. dem. nepřišlo skoro dvacet lidí ze 78. Znamená to, že mezi poslanci máte odpůrce dohody, kteří vám později ve Sněmovně zatopí?

Hlavně jsme se sešli, abychom si připomněli registraci ANO, které jsme založili jako protikorupční hnutí namířené proti plýtvání tradičních politických stran s bohatou historií, ale i proto, že se nám podařilo čtyřikrát vyhrát volby, i když nám všichni předpovídali osud Věcí veřejných.

Při té příležitosti jsme informovali výbor a poslance o našem ukončeném vyjednávání se soc. dem. Absenci 17 lidí nevidím jako problém, protože nás klub a výbor jasně vyzvaly k tomu, abychom vyjednávali s ČSSD, takže vlastně jsme plnili jejich rozhodnutí.

Jste spokojen s výsledkem jednání? Partnerem vám má být rozhádaná a vnitřně nejednotná strana, kterou nejvíc štěpí teď to, jestli s ANO jít do vlády.

Předpokládám, že některá vybraná média se budou usilovně snažit, aby ČSSD byla ještě víc rozhádaná, a tvrdit, že s naším hnutím to nebude dobrý projekt. Já si naopak myslím, že pro soc. dem. je důležité, aby byla ve vládě vzhledem k jejímu povolebnímu výsledku.

Stále byste mohl vládnout menšinově sám, podporu byste si mohl sehnat u KSČM a okamurovců. Nevyslyšel jste snahu soc. dem. odvolat z řídících funkcí ve Sněmovně SPD, takže jste si vrátka k okamurovcům úplně nezavřel.

Dobře vím, že to je přesně to, co byste chtěl slyšet, ale jediný návrh, který je teď na stole, je menšinová koaliční vláda se soc. dem. tolerovaná KSČM. Nic jiného nemáme v záloze. Když náhodou nedopadne, tak se o tom pojďme bavit.

Nevím ale, proč by členové soc. dem. neměli v referendu schválit koaliční dohodu a program. Jsou to inteligentní lidé, kteří si spočítají, že pro ČSSD je výhodné být ve vládě s úspěšným hnutím ANO. Soc. dem. si nyní navíc vyjednala mnohem lepší pozici než ANO v minulé vládě a tehdejší dohodu také nikdo nekritizoval.

Proč jste kývl na část záruk, které chtěla soc. dem.? Stejně jsou nevynutitelné.

Všichni mi nadáváte, že nedělám kompromisy, a když je tedy udělám, tak mi nadáváte zase. Museli jsme dělat kompromisy, abychom se dohodli, vznikla vláda s důvěrou a taky abych se zbavil stále týchž otázek, které mi novináři stále dokola kladou.

Jsem si vědom toho, že nám plno našich voličů nadává, ale museli jsme přistoupit na kompromis, protože nemáme většinu.

Kdyby to nedopadlo, vzdal byste další, třetí pokus o sestavení vlády?

Pane redaktore, to je stále kdyby kdyby. Nepočítám s tím, že by to nemělo vyjít, udělal jsem pro to maximum a doufám, že se to podaří.

Mluvil jste i o předčasných volbách v květnu 2019, kdy se bude hlasovat do Evropského parlamentu. Jak je to reálné?

To je klasická novinářská zkratka. Jedna novinářka se mě zeptala, co by se stalo, kdyby ČSSD v referendu účast ve vládě neschválila. Novináři totiž rádi stále o něčem spekulují. Odpověděl jsem jí, že jedna z možností by byla se ve Sněmovně zeptat, jestli by přece jen neměly být volby v květnu 2019.