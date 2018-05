ren, kab, Novinky, Právo

„Předsednictvo vyhlásilo konkrétní otázku k vnitrostranickému referendu, které by mělo rozhodnout o případné účasti ve vládě s hnutím ANO,“ oznámil po více než 3,5 hodinovém jednání Hamáček. „Jedním ze závěrů předsednictva je, že na příštím jednání předsednictva budou představeni ministři za ČSSD,“ dodal předseda ČSSD. Schůzka by se mohla konat už příští pátek. Hodlá se prý zeptat i hnutí ANO, jaké změny ve svých rezortech chystá.

Výsledek jednání předsednictva potěšil i tvrdého odpůrce vlády s ANO, předsedu Senátu Milana Štěcha. „Prošel návrh, že jména ministrů bude muset schválit předsednictvo,“ potvrdil Právu předseda Štěch.

Hamáček přiznal, že jména ministrů možná zkonzultuje i s prezidentem. „Vnímám fakt, že ministr zahraničních věcí je funkce, která má úzkou vazbu na Kanceláře prezidenta republiky. Určitě budu s panem prezidentem hovořit o tom, koho soc. dem. postaví,” uvedl.

Část předsednictva se podle zdrojů Práva pokusila páteční jednání přerušit, aby bylo více času na to sestavit otázku referenda. Jejich snaha však nevyšla. Hlasování místních organizací, kterých má ČSSD přes tisíc, potrvá mezi 21. květnem a 14. červnem. Výsledek referenda by měl být zveřejněn 15. června.

„Ten kompromis, který jsme dojednali, je kompromisem toho možného. A teď bude záležet na každém členu ČSSD Roman Onderka, místopředseda ČSSD

Otázka referenda má znít: „Souhlasíte s tím, aby ČSSD vstoupila do menšinové vlády s hnutím ANO za podmínek uvedených v dokumentech: Principy koaliční spolupráce a Vládní programové prohlášení vlády.“

„Osobně výsledek pokládám za slušný kompromis, pokud se podíváte na to, co bylo od začátku,“ poznamenal předseda ČSSD. „Logicky obě strany musely udělat nějaké ústupky. Návrh programového prohlášení vlády nese stopu soc. dem. politiky. Nám se podařilo prosadit celou řadu klíčových priorit. Víte, jak dlouhá debata to byla třeba k obnovení proplácení prvních tří dnů nemocenské na výši 60 procent platu,“ podotkl Hamáček.

Podle předsedy soc. dem. vyjednala v koaliční smlouvě pojistky, které zabrání hnutí ANO stranu obejít. Za nejsilnější pojistku pokládá Hamáček ustanovení, že po odchodu pěti ministrů za ČSSD musí podat demisi premiér Andrej Babiš. „Nám šlo o to, abychom do návrhu koaliční smlouvy zakomponovaly pojistky, které jsou funkční a podle mého názoru toto funkční je,“ řekl Hamáček.

Přiznal však, že v koaliční smlouvě není ani slovo o SPD, jejichž poslance chtěla ČSSD vyšoupnout z vedoucích pozic ve Sněmovně. „Vyjednali jsme maximum možného a teď naši členové posoudí, zda je to akceptovatelné nebo ne,“ dodal Hamáček.

Místopředseda Roman Onderka je přesvědčen, že ČSSD nedokázala vyjednat podmínky, aby ji hnutí ANO nemohlo obcházet ve Sněmovně. „Ten kompromis, který jsme dojednali, je kompromisem toho možného. A teď bude záležet na každém členu ČSSD. Já si opravdu dokážu představit ČSSD jak v koalici tak v opozici,“ poznamenal Onderka.

Milan Chovanec

FOTO: Petr Horník, Právo

Vedení ČSSD se přitom v pátek odpoledne původně sešlo jen proto, aby probralo programové prohlášení a koaliční smlouvu s hnutím ANO. Už v té chvíli se však od členů soc. dem ozývalo, že koaliční smlouva je nevýhodná a že Andrej Babiš se chová stále arogantněji.

„Smlouva, tak jak se jeví, výhodná není. Uvidíme, jak nám to kolegové vysvětlí a co je vedlo k tomu, aby takovou smlouvu přijali,” řekl před jednáním předsednictva ke koaliční smlouvě poslanec a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec.

Další členové strany chtěli znát jména ministrů budoucí vlády, o nichž by rádi také hlasovali v referendu. „Není to žádná sláva, připadá mi, že by strana měla znát jména kandidujících ministrů a měla by mít čas seznámit se s tím, do čeho se jde,” řekl poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. To chce i místopředseda strany a pardubický hejtman Martin Netolický.

Podle něj se nemůže otázka zužovat pouze na jména ministrů, které by do vlády nominovala ČSSD. Upozornil, že premiér v demisi Andrej Babiš avizoval i změny mezi ministry ANO. Veřejnost proto má podle něj právo vědět, se kterými ministry není Babiš spokojený.

Také podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny by bylo vhodné, aby jména ministrů členové ČSSD před hlasováním znali. Krajské organizace se podle něj často ptají, kdo konkrétně bude politiku realizovat.

Zaorálek: Nechápu Babiše



„Andrej Babiš by neměl posílat vzkazy soc. dem. přes média těsně předtím, než se rozhodne. Hlavně by měl mít ve Sněmovně 120 hlasů. Já nevím, jestli je má, pokud je má, tak předčasné volby být mohou. Nechápu, proč Andrej Babiš vyhrožuje,” vzkázal premiérovi Zaorálek.

Reagoval tak na Babišova slova o tom, že pokud si soc. dem. v referendu vládní spolupráci neodhlasuje, je tu varianta předčasných voleb, které by mohly být v květnu příštího roku. [celá zpráva]

„Nemám pocit, že ten partner je důvěryhodný. Podle toho, jak se Andrej Babiš chová, tak je to ten starý Andrej Babiš, který nezná slovo kompromis a neví, co je to koaliční partnerství,” doplnil dále Zaorálek, který se dlouhodobě staví proti opětovné vládní spolupráci. Andrej Babiš je podle něj stále arogantnější.

Hamáček se nedomnívá, že by byla reálná varianta předčasných voleb konaných současně s volbami do Evropského parlamentu, o kterých hovořil premiér v demisi Andrej Babiš. Stejně tak si starosti nedělá ani Onderka. „Jestli to mělo být bráno jako zdvižený prst Andreje Babiše k soc.dem., tak ČSSD je dostatečně sebevědomou stranou, aby neměla strach,” poznamenal.