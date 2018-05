jim, Právo

Takový je výsledek hlasování většiny poslanců, kteří tak podpořili pozměňovací návrh Karla Raise (ANO). „Povinnou předškolní docházku chceme zachovat, aby docházelo k nějaké socializaci sociálně slabých. Měli by si navyknout na pobyt mezi vrstevníky. Navíc je to stěží rok, co to bylo zavedeno, tak by bylo dobré počkat na to, jak to dopadne,“ vysvětlil Rais.

Se zachováním povinné předškolní docházky pro pětileté pak odpadlo hlasování o zpoplatnění předškoláků. S návrhem souhlasil i ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). Stejně tak se postavil za návrh, kterým se ruší dvouletým dětem nárok na umístění ve školce od roku 2020.

„Jsem pro, aby zůstalo i nadále v kompetenci ředitelů školek a zřizovatelů, zda dítě mladší tří let přijmou,“ řekl novinářům Plaga. Připomněl, že už nyní je ve školkách zhruba 45 tisíc dvouletých.

Část dvouletých má ještě šanci

Neuspěl pozměňovací návrh jeho předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD), která chtěla zavázat školky, aby v případě zájmu rodičů musely přijmout alespoň ty děti, které do konce kalendářního roku dosáhnou tří let.

Návrh neprošel kvůli procesní neshodě mezi poslanci, ale ve Sněmovně ho hodlá Valachová předložit znova. „Toto je návrh, o kterém se dá diskutovat,“ řekl Právu Plaga.

Stejně tak hodlá Valachová předložit návrh, aby stát zajistil školkám podmínky na péči o dvouleté. „Školky by měly mít k dispozici speciální hračky a učitelky k ruce chůvy, aby se mohly věnovat vzdělávání starších,“ řekla Právu Valachová.

Počítáme s tím, že reforma bude spuštěna v roce 2019 Robert Plaga (ANO), ministr školství

Některé poslance zaskočil Václav Klaus ml. (ODS), který se znovu vytasil s odkladem reformy financování regionálního školství, kam spadají mateřinky, základní, střední a vyšší odborné školy.

Klíčová reforma, kterou schválila Sněmovna v předchozím složení, má za cíl srovnat financování škol, které dnes dostávají peníze zejména podle počtu žáků. Nový systém má upřednostnit počty odučených hodin učitelů.

Přestože za změnou financování stojí většina odborníků, Klaus se ho snaží zastavit. „Pokládám to za velmi nebezpečnou věc, která může vypuknout. Je to jako inkluze: zamává to celým systémem v negativním směru,“ řekl Klaus. „Tady pan ministr už z toho zešedivěl,“ dodal v nadsázce.

Ale Plaga si stojí za tím, aby se reforma rozjela podle plánu: „Tento návrh mě překvapil, my počítáme s tím, že reforma bude spuštěna v roce 2019.“ Klaus před nedávnem navrhoval, aby se reforma odložila o deset let, ale se svým záměrem pohořel už v prvním čtení. Školský výbor však překvapivě jeho nový odklad reformy podpořil.