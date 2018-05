vpl, ARD, DPA, Právo

Podle spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) by první centra, jejichž vznik předpokládá koaliční dohoda mezi konzervativním blokem CDU/CSU a sociální demokracií (SPD), měla začít fungovat v srpnu či září.

„Pomůže to nám všem,“ ujistil Seehofer. Ten si od této úpravy slibuje zrychlení vyhošťování odmítnutých žadatelů o azyl ze země.

Soc. dem. se ošívá

Kromě Bavorska mají zájem o zapojení Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko, přičemž poslední dvě jmenované země zdůraznily, že jejich konečné slovo ovlivní konkrétní projekty. SPD však záměr navzdory účasti ve spolkové vládě kancléřky Angely Merkelové (CDU) kritizují a varují, že nebude snadné nalézt obce a města, která na svém území taková centra zřídí.

Země původu, které nespolupracují, by mohly být postiženy saský premiér Michael Kretschmer

Byla by totiž většinou pro mladé muže bez perspektivy trvalého pobytu v Německu.

Definitivně není jasno ani v tom, kdo vlastně bude odpovědný za bezpečnost v centrech a okolí.

Rozvojová pomoc jen za spolupráci?

Zatímco Jörg Radek, místopředseda policejních odborů, řekl televizi ARD, že to není úloha pro spolkovou policii, Seehofer si dokáže představit její pomoc zemským policejním složkám. „Naši vysoce odborně vycvičení muži by neměli skončit de facto jako ozbrojení bachaři,“ řekl Radek.

Část politiků CDU/CSU přitom chce, aby výchozí země, které neberou zpět odmítnuté azylanty, přišly o rozvojovou pomoc Berlína. „Země původu, které nespolupracují, by mohly být postiženy buď krácením peněz na rozvojové projekty, nebo je ztratit úplně,“ řekl nedělníku Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung saský premiér Michael Kretschmer (CDU). „Repatriace ztroskotávají převážně na tom, že velvyslanectví zemí jejich původu jim nevystaví cestovní dokumenty,“ zdůvodnil.

„Nelze pobírat rozvojovou pomoc a na druhé straně nebrat zpět své občany,“ dodal.

Také bavorský ministr Joachim Herrmann navrhl propojit platby se spoluprací v azylové politice.

Tři čtvrtiny podporují centra Až 77 procent Němců je pro vznik azylových a vyhošťovacích center Proti je 18 procent a pět procent neví. Centra podporuje 98 procent stoupenců Alternativy pro Německo. Týž názor zastává 91 procent příznivců opozičních liberálů (FDP). Výrazných 88 procent je pro z CDU/CSU. Nejméně tento názor sdílejí voliči SPD (62 %), Zelených (57 %) a Levice (53 %). zdroj: list Die Welt

„Odmítání spolupráce by mělo být postihováno,“ řekl. Oba se vyslovili pro to, aby ve všech členských zemí Evropské unie nahradily poukázky na potraviny či šeky na uhrazení nájemného dosavadní praxi vyplácení peněz v hotovosti, a to tak, že se sjednotí. „Nemůže to být nadále tak, že lidé si najdou zemi s nejpřitažlivějšími sociálními dávkami a přicházejí jen do Německa,“ upozornil Kretschmer. Alexander Dobridnt, šéf poslanců CSU ve Spolkovém sněmu, si v nedělníku Bild am Sonntag postěžoval na „antivyhošťovací průmysl“.

Upřesnil, že tím myslí organizace na ochranu lidských práv, humanitární sdružení a právníky, kteří radí neúspěšným žadatelům o azyl.

„Ten, kdo se žalobami pokouší zabránit třeba repatriaci zločinců, nepracuje ve prospěch práva na azyl, ale proti společenskému smíru v zemi,“ upřesnil.