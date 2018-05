jas, ren, Novinky

S nadsázkou reagoval na Zemanova slova lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. K Zemanově oznámení, že se v ČR vyráběl novičok, dodal: „Mám podezření, že ho na něm i testovali.”

Prezident #zeman dnes oznámil, že v Česku vyráběli #novičok Mám podezření, že ho na něm i testovali 😉 #cesko #budelip — Tomáš Zdechovský (@TomZdechovsky) 3. května 2018

„Pan prezident se stal postupně advokátem ruských zájmů. Nahrává ruským státním orgánům a ruskému ministerstvu zahraničí. Vůbec si nemyslím, že by takový výrok utvrzoval, že by britská premiérka lhala. Není to o nic opřeno. Nemá důkazy a hraje proruskou hru,“ řekl Novinkám lídr TOP 09 Jiří Pospíšil.

Reagoval tak i na slova mluvčí ruského ministerstva zahraničí, že Zemanovo tvrzení dokazuje lži britské premiérky. [celá zpráva]

Zeman se chová jako ruský agent



Předseda STAN Petr Gazdík Novinkám uvedl, že se prezident podle něj „chová jako ruský agent” a dodal, že si ze dvou vzájemně odporujících závěrů zpravodajských služeb vybral jen ten, „který se více hodí Kremlu“.

„Prezident Zeman svými výroky o novičoku v ČR zbytečně napomáhá ruské propagandě. Podobné výroky a „informace” neslouží zájmům ČR ani naší bezpečnosti,” uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Na tom, že prezident jedná v rozporu s jednáním vlády, a poškozuje tak její obraz především v zahraničí, se politici shodují.

Hamáček: Spojitost útoku s ČR se tím nedokazuje

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že tvrzení Zemana nijak nedokazuje spojení s útokem na agenta Skripala ve Velké Británii. „V tomto případě se jednalo o látku podobnou, nikoli identickou látce, která byla použitá k atentátu v Salisbury, tudíž ČR nemůže být jakkoli zmiňována jako země, odkud by použitá chemikálie měla pocházet,” sdělil Hamáček.

„Miloš Zeman je na roztrhání. Čínští investoři ho mají na dobré vazby na Kreml. Rusové ho mají na svou lživou propagandu. My ho máme na permanentní ostudu,” glosoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ještěže Rusové toho Zemana mají. Kdo by jim tu jednotu EU rozbíjel,” položil si otázku další z europoslanců Pavel Telička.

Ještěže Rusové toho Zemana mají. Kdo by jim tu jednotu EU rozbijel. A o Česku se mluví. S výjimkou Moskvy ale negativně. Doufejme, ze nebudeme někdy brzy v situaci, kdy bychom potřebovali podporu my. — Pavel Telička (@Telicka) 4. května 2018

„Zemanovy výroky ke kauze novičok - je to způsob, jak se zavděčit svým východním přátelům, nebo jen politická a rétorická neobratnost? Myslím, že všichni už bohužel tušíme...,” odtušil senátor Václav Hampl.