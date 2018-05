orh, Novinky, ČTK, Právo

„Na stanici Dětmarovice v okrese Karviná spadlo v bouřce během 30 minut přes 50 milimetrů srážek a zůstává bez většího pohybu. V zasažené oblasti lze očekávat další srážky,” uvedl ve čtvrtek večer Český meteorologický ústav. Podobně silné přívalové deště zasáhly večer i Krnovsko v okrese Bruntál, bouřkové počasí by tam mělo vydržet přes půlnoc.

Bouřky večer doprovodily na severu Moravy a ve Slezsku také kroupy a silný vítr. Meteorologové varovali, že vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině.

Na Třeboňsku napršelo v bouřce za půl hodiny přes 40 litrů na metr čtvereční. „V oblasti nadále prší, ale už s nižší intenzitou,” konstatovala výstraha vydaná ve čtvrtek před 23. hodinou.

Během necelých dvou hodin měli hasiči na jihu Čech asi dvacítku výjezdů. „Bouřky se silným deštěm jsou hlavně na Českobudějovicku. Zatím jsme vyjížděli především k čerpání vody ze sklepů, garáží, ucpané kanalizace a propustky ze střech paneláků. Když jsou ucpané, tak voda protéká panelákem,“ sdělila Právu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Po bouřce byly na silnici I/3 u Boršova nad Vltavou povalené značky v místě, kde je silnice zúžená. Problémy byly již kolem 17:30 mezi Strunkovicemi a Bavorovem na Strakonicku, kde provoz komplikovalo bahno na silnici a ulámané větve. V jednu chvíli bylo také na Husově třídě v Českých Budějovicích u výstaviště asi 20 centimetrů vody.

V noci na pátek podle meteorologů bouřková činnost ustane. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, na některých místech Česka by mělo pršet nebo se objeví přeháňky. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 °C.