„My jsme v našem kraji naprosto jednotní. Nepodpoříme, aby ČSSD šla do vlády. Mohlo by to také znamenat úplný konec sociální demokracie,” řekl Novinkám ústecký krajský zastupitel a zároveň předseda lounské organizace Pavel Csonka.

ČSSD by podle něj měla trvat na předvolebním slibu, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem, a respektovat volební výsledek, kdy strana získala jen 7,27 procenta. „Nenecháme se uplatit tím, že dostaneme jedno ministerstvo navíc a najednou přivřeme oko a do vlády s ním (Andrejem Babišem) půjdeme. To je naprosto nepřijatelné,” dodal kriticky Csonka.

„V Moravskoslezském kraji je ucelený názor. Určitě se najde někdo, kdo by byl pro vstup, ale většinově jsou členové spíše proti,“ potvrdil Novinkám zdroj z kraje. Pro vstup do vlády s ANO je zhruba čtvrtina členů kraje, nejvíce z Ostravy.

Kritika zaznívá i z Plzeňska. „Spolupráce se současným premiérem není pro ČSSD moc efektivní. Složitě si dokážeme představit, že bychom v této konstelaci dokázali uspět. Kolegové, kteří jsou ve vedení ČSSD, si neuvědomují, že předtím jsme měli nejenom podmínky, ale dokonce jsme je určovali, a stejně jsme ten politický souboj prohráli,” představil důvody, proč většina členů plzeňské organizace vládu nepodpoří.

Podle předsedy ústecké buňky Miroslava Andrta předběžné podmínky nic neřeší. „Jsou prakticky nevymahatelné,” řekl a dodal, že pokud bude ve vládě trestně stíhaná osoba, tak to „posouvá politickou kulturu do nové dimenze”.

Je to právě Moravskoslezský a Plzeňský kraj, za které do Sněmovny kandidovali bývalí lídři strany Lubomír Zaorálek a Milan Chovanec, kteří jako exministři zahraničí a vnitra s načerpanými zkušenostmi do vlády s ANO znovu nechtějí, a zdá se, že kraje jejich postoj sdílí.

Jen tyto tři kraje mají dohromady zhruba 4600 členů, což je téměř čtvrtina celé členské základny.

V kraji má podporu Hamáček, Netolický i Zimola



Současné vedení má naopak podporu v Pardubickém a Středočeském kraji, kde mají své zázemí současný místopředseda strany a pardubický hejtman Martin Netolický a lídr Jan Hamáček.

„Většina lidí je pro to jít do vlády. Myslím, že ve středních Čechách referendum dopadne kladně,” řekl Novinkám zastupitel a bývalý dlouholetý hejtman za ČSSD Miloš Petera.

S tím souhlasí i další zastupitel kraje Jiří Peřina, ale zároveň dodal, že pokud podmínky, které si soc. dem klade, nebudou písemně v koaliční smlouvě, je to pro něj důvod vládu nepodpořit.

Oficiálně deklarovanou podporu od krajského výboru má z jižních Čech i místopředseda Jiří Zimola. Člen krajského výboru a náměstek Českých Budějovic Miroslav Joch ale upozorňuje na to, že podpora není zcela jednoznačná. „Neprosadili jsme se, když jsme měli premiéra a většinu, tak jak se chceme prosadit, když si Babiš bude dělat ve vládě, co chce,” řekl skepticky Joch, který je Zimolovým častým kritikem.

Dohromady mají tyto kraje více než 6100 členů, a mají tak více než třetinu hlasovacího potenciálu.

Rozhodující jsou podmínky v koaliční smlouvě

Rozhodující jsou podmínky v koaliční smlouvě

Z ostatních regionů až tak jasná stanoviska nezaznívají a předsedové krajských organizací i krajští zastupitelé se shodují, že situace je směrem k vnitrostranickému referendu vyrovnaná a bude záležet na tom, jaké podmínky budou písemně deklarovány v koaliční smlouvě a jak to následně vedení zdůvodní.

„Myslím, že převládá názor, že bychom do vlády jít měli,” naznačil předseda zlínské organizace a krajský zastupitel Lubomír Vaculín.

Jeho kolega ze zastupitelstva Pavel Růžička si však tak jistý není. „Situace je vyrovnaná. Zkušenější, starší kolegové jsou spíše nakloněni jít do vlády a mladší, trochu radikálnější jsou proti,“ doplnil Novinkám a tím, že on sám si je vědom, že země potřebuje stabilní vládu, ale je spíše proto, aby strana zůstala v opozici.

Kaucký: V Praze bude výsledek nepředvídatelný

Z Prahy jsou slyšet pragmatické hlasy po rychlém ukončení jednání i o tom, že z vlády se prosadí víc než z opozice. „Výsledek v Praze bude těžko předvídatelný a napínavý,” řekl Novinkám pražský zastupitel a člen vedení kraje Lukáš Kaucký. Dodal, že on sám je pro vstup do vlády a již měsíce se o tom snaží přesvědčit i ostatní členy.

Předseda pražské organizace Petr Pavlík doplnil, že se jednání už táhnou dlouhý čas a členové strany i voliči už si přejí konec. „Předtím než začalo druhé kolo jednání, tak nálada vůči vstupu byla spíše negativní, ale teď to bude záležet na tom, co se podaří vyjednat,” řekl Pavlík a dodal, že podmínky musí být v koaliční smlouvě písemně zakotveny.

Na tom trvají i sociální demokraté z dalších krajů a chtějí výslednou koaliční smlouvu před vnitrostranickým referendem vidět.

Nechci, aby se ČSSD dostala do role otloukánka ANO, nebo aby nás voliči vnímali jako nějaký B tým Andreje Babiše Předsedkyně jihomoravské organizace Naděžda Křemečková



„V současné době a za těchto podmínek je pro mě prvořadé, aby to v té koaliční smlouvě bylo a pokud to tam nebude, tak doporučím, abychom do vlády nevstupovali. Co je psáno, to je dáno,” sdělil své stanovisko předseda karlovarské organizace Tomáš Svoboda.

Nesmíme být B tým Andreje Babiše



Podobné hlasy zní i z Libereckého kraje a z Vysočiny. „Situace je mírně převažující hlasovat pro. Samozřejmě souhlasíme, aby tam určité podmínky byly, protože si nemůžeme dovolit jít do vlády, kde za půl roku nemusíme být,” uvedl Novinkám předseda vysočinské organizace Petr Krčál a dodal, že pokud podmínky nebudou, on osobně vládu také nepodpoří.

Předsedkyně jihomoravské krajské organizace, která je zároveň co do počtu členů největší, Naděžda Křemečková, by ještě před referendem chtěla vidět i seznam budoucích ministrů.

„Důležitá pro mě budou konkrétní jména v čele ministerstev a ta musí být součástí vnitrostranického referenda. Nechci, aby se ČSSD dostala do role otloukánka ANO, nebo aby nás voliči vnímali jako nějaký B tým Andreje Babiše,” uvedla Křemečková.

Její další kolega a radní Jihomoravského kraje Tomáš Sokol dodal, že zásadní pro něj je podmínka o vyloučení spolupráce ANO s SPD ve Sněmovně a prosazení převolení orgánůdolní komory. Pokud se tak nestane, vládu nepodpoří.

Sociální demokraté minulý týden hnutí ANO sdělili, že chtějí do koaliční smlouvy písemně zapracovat tyto podmínky - neúčast nepravomocně odsouzeného člověka ve vládě, dále v případě, že ministři za soc. dem. podají demisi, tak ji do týdne podají i ti nominovaní hnutím ANO, a pojistku, aby nebyla soc. dem. přehlasovávána ve Sněmovně koalicí ANO, KSČM a SPD, a proto požadují změny ve vedení Sněmovny ve vztahu k Okamurovu hnutí. [celá zpráva]

ANO však včlenit podmínky přímo do koaliční smlouvy zatím odmítá. [celá zpráva]