Frontální rozhraní, díky němuž vznikají nynější bouřky, se bude rozpadat a nad Českou republiku se nasune oblast vysokého tlaku vzduchu, která přinese slunečné počasí.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, během odpoledne se objeví bouřky. Hlavně na východě, na západě na to podle Honsové nebude energie, protože vzduch bude chladnější.

„Postupně směrem na východ se teploty budou zvyšovat. Na západě území bude kolem 16 stupňů, v Praze 20, ve východních Čechách 24, na Ostravsku až 28,“ popsala Honsová.

V pátek by mělo být zprvu ještě oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, nad ránem se ojediněle mohou vyskytnout bouřky. Teploty budou ráno 10 až 14 stupňů Celsia. Oblačnosti bude během dne rychle ubývat, teploty ale stále budou na západě a východě odlišné. I když už rozdíly nebudou tak výrazné – na západě ukážou teploměry maximálně 16, na východě 24 stupňů Celsia.

Sobota bude jasná nebo polojasná, ranní minima budou mezi 8 a 12 stupni, odpoledne se teploty dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia.

Neděle bude jasná nebo skoro jasná. Ranní teploty 7 až 11 stupňů, odpolední mezi 21 a 25 stupni.

„Stejný scénář pak bude v pondělí,“ řekla Honsová. Jen nad ránem bude mírně tepleji, 9 až 13 stupňů, odpoledne ale opět 21 až 25 stupňů Celsia.

Ve sváteční úterý by se mělo ještě krapet oteplit. Přes den se teploty dostanou na 22 až 26 stupňů. Stále bude jasno nebo skoro jasno. Především na horách by se při zvětšené oblačnosti mohly objevit přeháňky nebo bouřky.

A podobné počasí by podle Honsové mělo vydržet až do konce pracovního týdne, kdy by se teploty mohly dostat až na 27 stupňů.

Vysoká aktivita klíšťat



Absence srážek ovšem znamená, že v ovzduší bude nadále velké množství pylu, což není dobrá zpráva pro alergiky. Vysoká bude také aktivita klíšťat, na nejvyšší možné hodnotě 10.

Při pobytu na slunci by se lidé měli chránit a raději se ho vyvarovat mezi jedenáctou a třetí hodinou, protože index UV záření bude mezi 6,5 a 7 stupni, což jsou vysoké hodnoty. Kvůli absenci srážek se bude prohlubovat i sucho.