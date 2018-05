jim, Právo

„Nyní se budu ptát ředitele Cermatu, jak je možné, že selhaly vícenásobné kontrolní mechanismy, jak jsou nastaveny, a pak se rozhodnu o dalších krocích,“ sdělil Plaga médiím.

Šéf Cermatu Jiří Zíka byl z chyby v rozpacích. „Pro mě je to velké překvapení. Máme nastavený rozsáhlý systém kontroly a na konci pak stojí dvě komise, které testy validují. Nikdy za tu dobu, co připravujeme maturitu a přijímací zkoušky, se to nestalo,“ řekl ve středu v ČRo.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle něj je chyba výsledkem velké únavy koordinátorů přípravy testů. V nejvypjatějších obdobích údajně pracují na 1,5 úvazku. Navíc prý mají základní plat ještě nižší, než mají učitelé ve školách. A sehnat kvalitní kantory na přípravu testů je prý problém.

Testy z jazyka českého pro osmiletá gymnázia podle Zíky připravoval tým pěti lidí, kteří zároveň připravují přijímačky také pro ostatní střední školy i pro maturity. „Na základě letošní zkušenosti si myslím, že by se tým mohl o dva až tři koordinátory rozrůst,“ připustil Zíka.

Ošidná hra se slovy

Chyba v zadání v testech Cermatu, který písemky připravuje, spočívala v tom, že nezohlednil dvojí interpretaci v odpovědích. Žáci měli u čtyř slov určit, které z nich má kořen slova o čtyřech hláskách. Podle Cermatu bylo správnou odpovědí „zabručeli“, kde je kořen slova „bruč“. Pak se ale ukázalo, že zadání by odpovídala jako správná odpověď i „rozběhla“, kde kořen slova činí tři písmena „běh“, ale zároveň čtyři hlásky – „b, j, e, h“.

„Je fakt, že na takto sledovanou zkoušku si mohli vybrat něco jednoznačnějšího,“ řekl Právu Pavel Šidák z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Sám by však nad odpovědí neváhal a zadal by „zabručeli“.

„Je to ošidná hra se slovy. Když se to vytrhne z kontextu, pak ano, slovo ‚běh‘ má čtyři hlásky. Ale v kontextu slovotvorného rozboru je zjevné, že se nebavíme o fonémech. Hláska je v tomto kontextu grafémem. Já bych ‚rozběhla‘ neuznal,“ dodal Šidák.

S tím, že „rozběhla“ je správná odpověď, souhlasí i další bohemistka a učitelka češtiny střední školy Blanka Nedvědová z Prahy. „Je pravda, že se jedná o tři písmena a zároveň čtyři hlásky,“ řekla Právu s tím, že záleží jen na tom, jaké informace dítě dostane v první třídě ve chvíli, kdy učitel probírá ě.

Z uchazečů nakonec kvůli chybě nikdo škodný nebude. „Po konečném vyhodnocení máme dva žáky, kteří se ocitli na hranici přijatelnosti, a nyní je školy přijmou, což vyplývá z naší komunikace s řediteli těchto škol. Chtěl bych tímto uklidnit rodiče i žáky, že chyba, jež se stala, nebude mít vliv na přijetí,“ sdělil Plaga.

Zíka má skončit v prosinci

Zíka má v prosinci v čele Cermatu skončit a nahradit ho má analytička Michaela Kleňhová, která ho předčila ve výběrovém řízení. Dříve vedla sekci demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu.

Zíka se však nevzdává. „Pro mě jsou Cermat, maturita a přijímací zkoušky jako dítě, věnoval jsem tomu hodně času, do velké míry je to náplň mého života. Když někdo uzná, že nejsem ten pravý, tak to přijmu. Ale jsem připraven setrvat, jak dlouho to jen půjde,“ uvedl.