Karolina Brodníčková, Novinky

„Věřím, že dostaneme prostor v nějakém interním kanále informovat členy o svých názorech,“ řekl Právu předseda senátorského klubu Petr Vícha.

Ten nedávno s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) svolal tiskovou konferenci, kde oznámili, že většina senátorů soc. dem. je proti vstupu do koalice s ANO. [celá zpráva]

Na situaci uvnitř ČSSD nahlíží Vícha s obavami. „Bojím se, že nás to rozpoltí, ať už to dopadne jakkoliv. Jestli bude rozhodnutí dobré, nebo špatné, to se uvidí za nějaký čas. Ale potom už nemusí být prostor pro nápravu takového rozhodnutí,“ podotkl.

I kvůli stabilizaci strany by proto zvolil pro ČSSD opoziční cestu. „Když vedení řeklo, že končí jednání s ANO, tak to sjezd s úlevou přijal a všichni byli relativně spokojeni,“ dodal.

I za cenu mandátu

Zapojit se do veřejné diskuse hodlá i poslanec Ondřej Veselý, který Právu přiznal, že vstup do vlády pro něj může znamenat i rezignaci na mandát ve Sněmovně.

„Svůj postoj jsem sděloval vždy a budu tak činit dál. Nikdy se nebudu tajit tím, jak budu hlasovat v referendu. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš zůstává ve vládě, tak budu hlasovat proti,“ řekl Právu.

Žádal jsem na ÚVV, abychom vytvořili uzavřenou facebookovou skupinu jen pro členy ČSSD, aby mohla zaznívat debata pro i proti Milan Chovanec

„Diskuse se určitě povede buď formou dopisů, nebo setkání. Bude probíhat velmi razantně. Pokud by byla diskuse utlumená, tak to už tady údajně bylo za minulého vedení a bylo by to to nejhorší, co by vedení mohlo udělat,“ dodal.

Speciální fórum by uvítal poslanec Milan Chovanec. „Žádal jsem na ÚVV, abychom vytvořili uzavřenou facebookovou skupinu jen pro členy ČSSD, aby mohla zaznívat debata pro i proti. Aby to odpůrci vlády nemuseli řešit přes média,“ řekl Právu.

Tajné hlasování

Leccos si zřejmě vyříkají straníci přímo na schůzích místních buněk, kam si mohou pozvat i některé poslance nebo funkcionáře. Samotné hlasování však podle sobotního usnesení ÚVV musí být tajné, za plentou.

Počítat se budou hlasy jednotlivých členů místní organizace, nikoliv převládající názor organizace jako celku.

„Protože pokud by se počítaly organizace, bylo by to nefér. Jsou organizace, které mají 80 členů, a jsou organizace, které jich mají pět,“ podotkl předseda poslanců Jan Chvojka.

ČSSD měla ke konci března 17 863 členů. Referendum má být platné, pokud se ho zúčastní čtvrtina členů, což je 4466 sociálních demokratů. Pro vytvoření koalice se tak musí vyslovit minimálně 2234 členů ČSSD.

Pokud bude účast nižší, rozhodne hlasováním ústřední výkonný výbor. V sobotu byla účast na ÚVV jen 65 procent.

Koaliční smlouva už tento týden

Otázku do referenda sestaví předsednictvo ČSSD v pátek 11. května. Spolu s ní seznámí vedení strany členy s podmínkami, za nichž by ČSSD do koalice s ANO vstoupila, tedy s programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou.

Kdyby byly okolnosti standardní, pak se o otázce odstoupení člena vlády v případě odsouzení vůbec nebavíme, protože by to mělo být samozřejmé v rámci politické kultury. Martin Netolický

Její znění by mohlo být hotovo už tento týden. ČSSD se s ANO nyní tahá o ustanovení, zda do smlouvy napsat, že prvoinstančně odsouzený člen vlády musí podat demisi. A že po demisi všech pěti ministrů ČSSD by musel rezignovat i premiér, čímž by padla celá vláda.

„Sám za sebe říkám, že kdyby byly okolnosti standardní, pak se o otázce odstoupení člena vlády v případě odsouzení vůbec nebavíme, protože by to mělo být samozřejmé v rámci politické kultury,“ napsal Právu místopředseda ČSSD Martin Netolický.

„Rozsudek nezávislého soudu je jménem republiky, tedy jménem státu. A nejsem si jistý, jestli se jeden z nejvyšších státních úředníků, dokonce člen vlády, může tvářit, že se nic neděje,“ dodal Netolický.