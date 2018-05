Novinky

„Hnutí SPD považuje deklaraci ČSSD o odmítnutí spolupráce s SPD za pokračování nenávistné kampaně ČSSD proti SPD,” usnesl se Okamura.

ČSSD, která momentálně jedná o vládní spolupráci s hnutím ANO, označil za „sedmiprocentní neúspěšnou a stoprocentně trapnou stranu”. Odkázal tím na výsledek sněmovních voleb, v nichž sociální demokraté získali 7,3 procenta hlasů, zatímco jeho hnutí získalo 10,6 procenta.

Sociální demokraté krom zákazu spolupráce s SPD usilují rovněž o to, aby byli exponenti SPD odvoláni ze sněmovních funkcí. To by se dotklo i samotného Okamury, který je místopředsedou Sněmovny. [celá zpráva]

SPD opakovaně jednala s ANO o podpoře vlády. Vítězné hnutí však nakonec dalo přednost možné koalici s ČSSD opírající se o hlasy komunistů.