Karel Otcovský, Právo

Řada radnic proto v souladu s novelou zákona o hmotné nouzi vyhlásila lokality, kde nově přistěhovaným lidem již nevyplácí doplatek na bydlení. Některá města navíc domy nebo byty, které by se mohly stát terčem spekulantů, kupují. To je případ například Litvínova.

Radnice koupila letos v nechvalně proslulém sídlišti Janov od společnosti CPI tři vybydlené panelové domy a plánuje jejich demolici. K zemi půjde i jiný panelák, který od stejné firmy koupila loni. Likvidace domů přijde odhadem na zhruba 35 miliónů korun.

Město požádá o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu likvidace chátrajících budov ve vyloučených oblastech. Na uvolněných místech vysadí zeleň.

Nikdo se nebude stěhovat



Litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO) považuje postup města za jednu z mnoha možných cest vedoucích k řešení situace v lokalitě. „Definitivně tak zanikne riziko, že by do těchto domů, byť jsou již delší dobu vybydlené, někdo nastěhoval nepřizpůsobivé,“ řekla Právu Bláhová.

Obrnice na Mostecku, kde žije početná romská komunita, se se sociálně patologickými jevy potýkají dlouho. Řadí se k nim i vysoká míra nezaměstnanosti, chudoba či gamblerství. Mezi sídly s více než 1500 obyvateli vévodí obec také statistice osob s exekucí.

Most plánuje ještě letos zbourat zdevastovaný obytný blok ve Sládkově ulici, v sousedství sociálně vyloučené lokality Stovky

Jedné či více exekucím čelí přes 51 procent dospělých obyvatel. Vedení Obrnic se obává dalšího přílivu sociálně slabých rodin z různých koutů Česka a Slovenska a návratu místních romských rodin z Velké Británie do panelových domů ve zdejším sídlišti.

Ve snaze zabránit spekulantům v nákupu bytů a jejich následnému pronájmu nepřizpůsobivým občanům nechalo před časem zbourat čtyři neobývané a zdevastované panelové domy. „Zároveň už od roku 2014 skupujeme ve zbylých domech v sídlišti v dražbách byty, jež jsou součástí exekučně zabaveného majetku dlužníků,“ připomněl starosta Stanislav Zaspal (ODS).

Vedení Mostu zase plánuje ještě letos zbourat zdevastovaný obytný blok ve Sládkově ulici, v sousedství sociálně vyloučené lokality Stovky. Město ho s dalšími dvěma bloky prodalo soukromému zájemci v roce 1993, zpět je vykoupilo za 12 miliónů korun v roce 2015.

Požádali o dotaci

V dalších dvou blocích, které radnice koupila zpět, budou byty. Nechá je vybudovat Mostecká bytová, společnost stoprocentně vlastněná městem. Magistrát již požádal o dotaci na demolici stát. V minulosti využil státní dotaci na zbourání dvou zdevastovaných panelových domů v problémovém sídlišti Chanov.

Problémy s nepřizpůsobivými obyvateli se snaží řešit také v Bílině na Teplicku. Vedení zdejší radnice v čele se starostou Oldřichem Bubeníčkem (KSČM) zvažovalo, že město vykoupí v problémové lokalitě Teplické předměstí od soukromých subjektů na 350 bytů.

Byty jsou v dané lokalitě velmi levné. Spekulanty to láká, aby do nich stěhovali sociálně slabé z okolí. Výkup dříve privatizovaných bytů je podle Bubeníčka šancí, jak příliv dalších takových lidí do města omezit. Radnice by získala vliv na to, jací lidé se sem stěhují.

Záměr ale narazil u zastupitelů z hnutí ANO, které přitom tvoří koalici s KSČM a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Podle nich není pro město výhodné kupovat obchodní podíly ve vlastnických firmách. Majitelé bytů kvůli těmto připomínkám své nabídky na odkup stáhli.