Sociální demokraté požadují, aby v případě neshod a podání demise jejich ministrů do týdne rezignovali i všichni ministři za hnutí ANO. Zároveň by ve vládě nesměl být člen, který je byť nepravomocně odsouzený, což míří především na Andreje Babiše, který čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Dále chtějí pojistky pro to, aby nebyli ve Sněmovně přehlasováváni ze strany SPD, ANO a KSČM, a požadují tak změny ve vedení dolní komory.

Podmínky sociální demokraté už hnutí ANO předložili na středečním jednání, kterého se předsedové stran neúčastnili. [celá zpráva] Podle prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka je hnutí vzalo na vědomí a předloží je výboru, který dále rozhodne, zda s nimi bude strana souhlasit.

Brabec: Je to na předsedech



„Kolegové z ČSSD výsledek předloží vedení, ale my také. To minulé rozhodnutí (o tom, že s SPD spolupracovat ANO nechce, pozn. red.) udělal výbor, tak budeme chtít znát názor našich lidí na to,“ řekl novinářům místopředseda vlády v demisi Richard Brabec, který se šel s Babišem před jednáním poradit o zmíněných podmínkách.

„Včerejšek ukázal, že se máme o čem bavit. Ale podmínky, které tam padly, jsme opravdu zaregistrovali. Je to na předsedech, ale také na vedení stran,“ dodal před čtvrteční schůzkou předsedů dotčených stran Brabec.

Koalice hnutí ANO a ČSSD by ve Sněmovně měla celkem 93 mandátů a její vláda by tak byla menšinová stejně jako současný kabinet v demisi. Ke hladkému vládnutí tak potřebuje ve Sněmovně podporu nejméně jednoho subjektu. Tím by měli být právě komunisté, kteří ale přímo do vlády nechtějí. Jejich lídr Vojtěch Filip už dříve prohlásil, že strana chce být jakýmsi mediátorem při současných jednáních.