Novinky

Ve čtvrtek pronikne na území České republiky chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. V porovnání se středou se ochladí až o 10 stupňů. V Čechách vystoupí nejvyšší teploty na 12 až 16 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 18. Deštníky budou potřeba hlavně na východě území, zatímco v Čechách zaprší spíše na horách. Během odpoledne bude ubývat oblačnost na polojasno až oblačno.

Noc na pátek by měla být polojasná až skoro jasná, což společně s prouděním chladnějšího vzduchu zapříčiní velmi studené ráno. Teploty spadnou na 6 až 2 stupně a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Den už bude relativně příjemný, na obloze bude jasno nebo skoro jasno, během dne se objeví kupovitá oblačnost. Rtuť odpoledne vyšplhá na 14 až 18 stupňů, na jižní Moravě až na 20.



Víkend se má odehrávat ve znamení příjemného nárůstu teplot. Sobota by měla být polojasná až oblačná. „Během dne očekáváme ojedinělé přeháňky nebo bouřky lokálního charakteru,“ uvedla Honsová. Ranní teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, denní maxima se pak budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni.

V neděli bude polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Ráno se ochladí na 13 až 9 stupňů, odpoledne pak budou teploty v rozmezí 24 až 28 stupňů.

Posledního dubna šance na třicítku



Ačkoli je letošní duben jako celek mimořádně teplý, tropická třicítka během něj nepadla. Šance by podle Honsové mohla být v pondělí, tedy poslední dubnový den. V Čechách by mělo být „jen“ mezi 23 až 27 stupni, ale na Moravě a ve Slezsku hlásí předpověď až 29. „Bude to o fous,“ upozornila Honsová. Den začne teplotami mezi 14 až 10. Mělo by být polojasno nebo skoro jasno, v Čechách s postupným přibýváním oblačnosti s přeháňkami a místy s bouřkami.

„Čarodějnická noc by mohla být plná bouřek v souvislosti s přechodem studené fronty,“ upozornila meteoroložka.

S prvním květnem přijde v úterý ochlazení, bude doznívat studená fronta. V Čechách polojasno až oblačno ojediněle s přeháňkami, na Moravě oblačno s deštěm Teploty se mají pohybovat maximálně v rozmezí 18 až 22 stupňů. Už ve středu se ale zase oteplí.