Karolína Brodníčková

Jste v ČSSD jedním z nejhlasitějších kritiků vlády s hnutím ANO. Nepřesvědčila vás ani nabídka ANO na pět ministerstev včetně práce a sociálních věcí a vnitra?



Na sjezdu i v členské základně velmi silně rezonuje otázka trestně stíhané osoby ve vládě. A to i vzhledem k tomu, že to byl zásadní slib voličům před volbami. V této věci se vyjednávání nikam neposunulo. Návrh dát do koaliční smlouvy požadavek na rezignaci v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády je naprosto nefunkční, dokonce až dětinský.

Proč?

Odchodem premiéra končí celá vláda, tedy i koalice. Při rychlosti českých soudních procesů takový rozsudek do konce mandátu této Sněmovny nepadne. Přijde mi to jako snaha vedení soc. dem. školácky řešit problémy za Andreje Babiše.

A co jiného má tedy podle vás ČSSD dělat, pokud nechce, aby ČR měla vládu opřenou o SPD?

Moc nechápu, proč jsme se nepokusili o obnovení staré koalice, kde v záloze jsou i hlasy Starostů. Stále se hovoří jen o variantě s podporou KSČM, kde sociální demokracie tančí podle mnohých po hraně, ale za mne spíš za hranou, bohumínského usnesení. A druhá cesta může být podpora menšinové vlády hnutí ANO bez stíhaných osob s tím, že demokratická opozice opravdu převezme kontrolní mechanismy ve Sněmovně. A třetí, nikoliv ale poslední, cesta pro soc. dem. je čistokrevná opozice.

Tam je ČSSD i nyní a je spíše neviditelná.

Máme poslance s přednostním právem a ti mohou vést tvrdou, viditelnou a konstruktivní politickou práci. Prostě a jednoduše se prát po boku s celým poslaneckým klubem za svoje voliče. Určitě by to ocenili už za pár měsíců v komunálních a senátních volbách, jež jsou pro nás klíčové.

Neuspokojí vás ani to, pokud by se ČSSD díky spolupráci s ANO podařilo vyšoupnout představitele SPD z vedení výborů a komisí ve Sněmovně?







Převolba předsedů klíčových výborů vůbec nic neřeší, protože v nich má stávající sněmovní koalice ANO, SPD a komunistů stejně většinu. Takže výměna předsedů je jen kosmetika. Zatím jsem tedy neslyšel jedinou relevantní záruku, že se hnutí ANO v případě potřeby nebude opírat o hlasy SPD a z ČSSD se nestane jen fíkový list.

Existuje riziko, že soc. dem. sehraje úlohu užitečného idiota pouze při hlasování o důvěře. Pak se stane zbytečnou a bude z vlády pod nějakou záminkou vypuzena. Ale vláda bude vesele vládnout dál s podporou SPD.

Jak tedy budete hlasovat o vládě ve Sněmovně, pokud ji schválí referendum v ČSSD?

Pevně věřím, že i ve světle těchto všech pochybností zvítězí ve straně zdravý rozum. Pokud opravdu referendum bude, pak by mělo být v písemné podobě a sčítáno po jednotlivých krajích. Mimo jiné i proto, aby každý poslanec věděl, jak se k této zásadní otázce staví kraj, jenž ho do Sněmovny nominoval.