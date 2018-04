Novinky, Právo

Pro zbourání se vyslovilo 7 z 11 radních za ANO a ČSSD. Proti byli zástupci trojkoalice tvořené lidovci, Stranou zelených a STAN.

Libeňský most je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, nedávno se musel na několik týdnů zavřít. Následně se na něj mohla doprava vrátit.

Most z roku 1928, který navrhl architekt Pavel Janák, se od svého vzniku nedočkal zásadnější rekonstrukce.

Bourání mostu má i řadu odpůrců, kteří poukazují na jeho architektonické kvality i na skutečnost, že po opravě by mohl sloužit dále. Stavbu nového a masivnějšího mostu považují za zbytečnou.

Zároveň však neuspěli s návrhem na to, aby byl most vyhlášen kulturní památkou. To ministerstvo kultury zamítlo.