„Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka v kázání při bohoslužbě sloužené ke cti sv. Vojtěcha. Za svá slova sklidil Duka bouřlivý potlesk.

Prezident Miloš Zeman na sjezdu KSČM

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rakev s ostatky kardinála vnesli do katedrály bohoslovci, kteří ji převzali u Arcibiskupského paláce. Umístili ji před oltář. V jeho blízkosti byla vystavena i lebka svatého Vojtěcha.

Rakev s Beranovými ostatky na voze

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

Kardinála Berana Duka přivítal jako jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, jak se říká pražskému arcibiskupství: „Buď vítán ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu. A jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím.”

Kardinál Dominik Duka

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kardinál Dominik Duka v kázání vedle sebe stavěl osudy sv. Vojtěcha a kardinála Berana. Dnešní mše je sloužena ke cti sv. Vojtěcha: „Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů."

Z baziliky Panny Marie v areálu pražského Strahovského kláštera vyšlo smuteční procesí s ostatky kardinála Josefa Berana.

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana se v sobotu v deset dopoledne vydalo ze Strahovské baziliky směrem na Hradčany. Rakev vezl pohřební vůz tažený šesti starokladrubskými vraníky.

V průvodu za pohřebním vozem šli biskupové a další duchovní, maltézští rytíři, orlové, sokolové, rodina kardinála Berana, poutníci a zástupci akademické obce.

Před rakví byla nesena svatovojtěšská berla, za rakví šel pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který nese lebku sv. Vojtěcha. Na ni nechal Josef Beran vyrobit při svatovojtěšském jubileu v roce 1947 relikviář a lebka putovala na poděkování za konec války po českých zemích.

Převezení ostatků kardinála Berana na Strahov

Když průvod míjel Loretu, rozezněla se její zvonkohra. V její blízkosti bylo vězení Státní bezpečnosti zvané Domeček a řada vězněných lidí se jen díky zvuku zvonků dozvěděla, kde se nachází. Ceremoniář kardinála Dominika Duky Vojtěch Mátl připomněl, že ani kardinál Beran často nevěděl, kde je právě internovaný, dozvěděl se to například z hlášení o výkupu kůží.

Kočár s rakví s ostatky kardinála Josefa Berana

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

Průvod po hodině dorazil do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V chrámu bude rakev tři dny vystavena a lidé se k ní mohou přijít poklonit.V pondělí po večerní bohoslužbě budou Beranovy ostatky uloženy do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky.

V bazilice na Strahově byly ostatky kardinála Berana přes noc na připomínku toho, že v tomto místě pronesl své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949. Z kázání se dochoval jen úryvek, který zazněl před zahájením průvodu. Beran v něm řekl že nikdy neopustí svou církev a lid, který považuje za sobě svěřený. Prosil všechny, pokud by slyšeli opačné tvrzení, aby tomu nevěřili.

Berana věznili nacisté v koncentračním táboře Dachau, komunisté ho 16 let internovali a poté vyhostili ze země. Tělo někdejšího politického vězně a významné české duchovní autority spočívalo od jeho smrti v roce 1969 v podzemní kapli ve vatikánské bazilice sv. Petra. Poslední vůle, ve které projevil přání spočinout po smrti ve vlasti, se do Prahy dostala s jeho archivem v 90. letech. Převezení ostatků počátkem letošního roku povolil papež František.