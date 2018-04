Soudružky a soudruzi, přeji nám, aby svět šel nalevo, řekl Zeman na sjezdu komunistům

Poprvé od roku 1989 vystoupil na sjezdu komunistické strany prezident České republiky. Miloš Zeman ve svém sobotním projevu poskytl delegátům historický exkurs posledních sta let i svůj názor na sestavení vlády. Komunisté by neměli promarnit šanci, ale také by si neměli klást přemrštěné podmínky. Sám by si přál, aby svět šel nalevo.